推动地方合作 提升越南形象在保加利亚的推广

据越通社驻欧洲记者报道，3月11日，越南驻保加利亚大使阮氏明月走访卡赞勒克市，旨在推动该市与越南莱州省的合作，并就2026年玫瑰节期间开展越南形象推广活动进行交流。



在会见卡赞勒克市长加林娜·斯托亚诺娃时，阮氏明月表示高兴再次访问这座被誉为“玫瑰之都”的城市。卡赞勒克市以玫瑰种植和玫瑰精油生产闻名，是保加利亚具有深厚文化传统的地方之一。



阮氏明月强调，越南与保加利亚传统友好关系近年来不断得到巩固和发展，特别是通过双方高层互访与接触。在此背景下，两国地方加强对接合作具有重要意义，有助于进一步深化双边关系。近年来，越保在贸易、教育、文化及民间交流等领域的合作不断推进。



阮氏明月高度评价卡赞勒克市与莱州省在卡赞勒克市议会主席尼古拉伊·季米特洛夫于2025年11月访问莱州省期间续签合作备忘录。她表示，该备忘录标志着双方合作迈入新的阶段，合作范围从文化、旅游等传统领域拓展至贸易、投资、教育培训、劳务以及农林等多个领域。



斯托亚诺娃对阮氏明月大使及越南驻保加利亚大使馆代表团的到访表示欢迎，并确认卡赞勒克市政府将继续与莱州省保持沟通，在已签署合作备忘录基础上推动具体合作项目落地。同时，她表示希望越方派代表团参加今年举行的玫瑰节活动。



在探讨潜在合作领域时，斯托亚诺娃介绍了位于卡赞勒克市的保加利亚玫瑰与精油作物研究所，并表示愿与越方探讨开展玫瑰种植合作项目以及开发玫瑰精油产品的可能性。双方一致认为，应通过加强两国学校之间的联系、开展合作项目以及在保加利亚举办文化活动等方式，进一步推动文化交流并提升越南形象的宣传力度。



阮氏明月强调，越南驻保加利亚大使馆始终将地方合作视为推动越保关系的重要方向之一，愿继续发挥桥梁作用，协助越南有关部委、地方和企业与保方加强对接，并配合举办投资、贸易促进和文化交流活动。



值此机会，阮氏明月还就借助卡赞勒克市玫瑰节这一保加利亚重要文化活动加强越南文化推广进行了交流。她表示，越南驻保加利亚大使馆愿参加2026年玫瑰节活动，介绍越南形象与文化，从而促进民间交流，增进两国人民之间的相互了解。



会见在友好气氛中进行，体现了双方推动卡赞勒克市与莱州省开展务实合作、进一步深化越保传统友好关系的共同意愿。（完）