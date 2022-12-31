推动国家快速可持续发展的动力

值此2023年癸卯年新春即将来临和越南共产党建党93周年（1930.2.3~2023.2.3）之际，越共中央总书记阮富仲接受了越通社记者的采访。

阮富仲总书记表示，2022年，国际和国内形势错综复杂，经济恢复疲软。世界格局风云变幻，史无前例。在国内，越南既要努力恢复社会经济的发展，又要继续处理新冠肺炎疫情、猴痘疫情和自然灾害带来的问题。

在此背景下，凭借上下一心、同心协力、攻克时艰的精神，越南已完成和超额完成15项指标当中的14项指标。全国GDP有望实现8%的增长率，高于预期（6~6.5%）。主要产业和领域复苏并呈现蓬勃发展之势。国家财政收入同比增长了20%；全社会固定资产投资总额同比增长了12.5%，其中实际到位外商直接投资220亿美元，同比增长16%。进出口总额创下7400亿美元的新高纪录，同比增长10%（越南进出口贸易总额继续跻身25强行列）。

文化领域得到关注，尤其是在2021年第举行全国文化会议之后。越南正着力建设新时期国家价值观体系、家庭价值观体系和越南人价值观体系。许多文化、体育和大型娱乐活动，尤其是第31届东运会成功举办。教育和卫生工作正在逐步得到巩固，在疫情爆发之后实现了创新，逐步提高了质量，满足了人们的学习和医疗卫生需求。社会政策，特别是针对革命有功者的政策，受新冠肺炎疫情和自然灾害影响的企业、劳动者和人民的扶持政策迅速得到开展，有助于确保社会安全，稳定，不断改善人民生活，增进了人民的福祉。国防和安全得到加强，独立、主权、统一和领土完整得到坚定维护；政治安全、社会秩序得到维护；对外关系不断推进并深入发展。从中央到地方的党政建设、反腐倡廉工作等同步推进，发生了积极变化，赢得了广大党员群众的认同和拥护。

阮富仲总书记强调，本着前呼后拥、一呼百应、上下一心等的精神，越南逐步走出困境，较为全面地落实既定任务和目标。这正是使越南满怀信心并以新的勇气和决心步入快速和可持续发展的2023年。

阮富仲总书记强调，正是因为做好建党和政治体系建设以及反腐等工作，越南维护了社会政治稳定，实现了社会经济的复苏发展，扩大外交关系，巩固和增强了人民和国际友人的信心。

本着主动积极和高度负责的精神，越南已担任了联合国安理会非常任理事国、联合国安理会人权理事会成员等许多国际重任；派遣了数百名维和官兵；参加解决许多重要的国际问题，越南本着平等、友好、人文、尊重国际法的精神发出的声音、倡议和合理的解决方式赢得了国际社会的拥护和支持。

越南共产党高级代表团最近对中国进行正式访问不仅仅是越中两国的重要政治外交活动，而且还获得了国际舆论的极大关注。越南党、国家访问各国，出席东盟（ASEAN）、东盟议会大会（AIPA）、亚欧会议(ASEM)、亚太经济合作组织(APEC)、各国议会联盟大会（IPU）等的国际和地区论坛，以及各国高级领导对越南进行访问充分彰显了对外交往方面的活跃性，是越南党大力开展在双边和多边层面上的对外交往工作的重要一步，为越南大力促进工业化现代化建设和社会经济发展营造便利的国际环境。这些成果为国家的共同成就作出贡献，助力提升越南在国际舞台上的地位和作用。

阮富仲总书记认为，今后仍存在许多不确定性，决不得掉以轻心，必须继续有效控制新冠疫情和其他疫情，着力恢复社会经济发展。特别是稳定宏观经济大盘，抑制通胀，确保经济主要指标运行在合理区间。大力开展反腐败斗争。巩固国防安全，维护独立、主权和领土完整，维护政治安全和社会秩序。主动积极深度融入国际社会，提升对外交往的工作质效。

阮富仲总书记强调，在国际形势变幻莫测的背景下，虽然遇到不少困难，但越南凭借全党、全民和全军的同心协力和高度决心，必将胜利落实越共十三大决议，使国家日益繁荣发展，正如胡志明主席所愿“与五大洲强国并驾齐驱”。

值此癸卯年春节即将来临以及越南共产党建党93周年之际，阮富仲总书记代表党和国家向全国同胞、战士和侨胞以及国际友人致以新年的祝福。（完）