推动国家域名“.vn”数字品牌普及计划落地

为落实越共中央政治局2024年12月22日关于在科技创新和数字化转型方面实现突破性发展的第57-NQ/TW号决议，越南互联网中心（隶属科技部）于2025年8月在全国范围内组织开展多场普及活动，推动个人、组织及青年群体注册使用国家域名“.vn”。

近期，“BrandID——公民数字身份与id.vn域名”网站设计大赛圆满落幕。经过三个多月的选拔，12名优秀选手晋级全国总决赛。本次大赛由越南互联网中心与林同省科技厅、大叻大学、耶尔森大叻大学及P.A越南有限公司联合举办，覆盖南部多个省市。

该赛事不仅是创意平台，更是越南数字公民战略的重要活动，旨在培育主动创新、善用数字工具发展自我、创业兴业并传播越南价值的数字一代。决赛一等奖由芹苴理工技术大学学生武俊英凭借个人品牌博客网站作品夺得。

与此同时，以“.vn——Z世代必备”为主题的2025“统一之旅——越南数字自豪”大赛也吸引了众多大学生参与。该活动由岘港经济大学党委与越南互联网中心联合主办，最终ZZZ团队的作品《越南——国庆豪情》（网站：vinahistory.id.vn）荣获最高奖。

岘港分支机构负责人黄春孝强调，青年拥有“.vn”网站不仅是技术成果，更是民族自豪的宣言，有助于青年树立个人品牌、共同提升越南在全球数字版图中的地位。

越南互联网中心代表指出，各项赛事均要求参赛者使用“.vn”域名开发网站，突出了国家标识，这一举措具有战略意义，有助于培养公民使用国家数字身份的习惯，传递“一人一数字身份，彰显国家网络主权”的理念。使用“.vn”国家域名建设个人网站、博客或创业项目，不仅能有效提升个人品牌可信度，也有助于锻炼设计、运营与内容优化能力，增强民族自信。

国家域名“.vn”是越南在网络空间中的安全可靠标识。通过系列推广活动，越南互联网中心希望增强青年对国家域名重要性的认识，进一步推动“.vn”普及工作，提升国家网络品牌价值。

这些赛事是落实信息传媒部（现属科技部）第826/QĐ-BTTTT号决定的具体举措。该决定要求2024至2025年在全国范围内推进“可信安全国家域名推广计划”，鼓励公民和企业使用“.vn”域名开展安全、可靠的网络服务，尤其支持青年建立具有越南特色的数字品牌。

根据计划，18至23岁越南公民可免费注册id.vn域名，并获得网站设计工具包及个性化域名邮箱，助力青年踏上数字征程、做好未来职业规划。这意味着在数字时代，每位公民都应拥有代表国家主权和自身特色的“.vn”数字身份。

下一步，越南互联网中心将继续扩大项目覆盖范围，推动国家域名深入个人、企业及创业社区，注册id.vn域名链接为https://hiendienonline.tenmien.vn。 （完）