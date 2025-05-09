推动和深化越南与俄罗斯全面战略伙伴关系

此访意义重大，是在两国庆祝建交75周年（1950.1.30-2025.1.30）的背景下进行的。此次访问旨在增进政治互信，为推动越俄传统友谊和全面战略伙伴关系迈上新台阶指明新方向。同时，也体现了越南对前苏联和如今的俄罗斯在反法西斯伟大胜利中作出的巨大贡献和牺牲的敬意。



*越俄两国民族有着良好关系



1950年1月30日，两国正式建立外交关系，发展与前苏联和如今的俄罗斯的关系始终是越南外交关系的头等优先事项。



1994年签署的《越南社会主义共和国与俄罗斯联邦友好关系基本原则条约》奠定了两国关系进入新发展阶段的基础和法律框架。随后，越俄关系分别于2001年和2012年升级为战略伙伴关系和全面战略伙伴关系。2021年签署关于全面战略伙伴关系2030年愿景的联合声明；2024年6月签署关于深化两国全面战略伙伴关系的联合声明。这些都是两国关系的重要里程碑。2024年6月，双方发表了《关于在〈越俄友好关系基本原则条约〉实施30周年取得的成果基础上深化两国全面战略伙伴关系的联合声明》。



在两国领导人和人民良好感情的基础上，越俄拥有高水平政治互信，高层等各级别代表团互访和接触频繁，为两国全面合作关系发展注入巨大动力。



除了高层代表团互访外，两国还维持越俄政府间经贸和科技合作委员会的机制，在联合国、亚太经合组织（APEC）、亚欧会议（ASEM）、东盟地区论坛、亚洲相互协作与信任措施会议（CICA）等多边和国际组织中保持密切协调。



*在多个领域上保持全面合作



越南与俄罗斯在多个领域的合作关系日益深入务实发展。近年来，两国经贸合作关系活跃发展。两国双边贸易额增长率迅速提高。



2023年，双边贸易额达36.3亿美元，2024年达45.8亿美元。越南对俄罗斯的主要出口产品包括手机、电子产品、纺织品、鞋类、各类农水产品等；主要进口产品包括煤炭、小麦、钢铁、化肥、汽车、机械和机械设备等。



6月20日下午，越南政府总理范明政在政府总部会见了正在访问越南的俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京。图自越通社

在投资方面，截至2025年1月，俄罗斯在越南累计有202个投资项目，注册资本总额约9.95亿美元，在对越投资的149个国家和地区中排名第26位。



越南在俄罗斯共有16个有效投资项目，注册资本总额达16亿美元，在越南投资的81个国家和地区中排名第四。



油气—能源合作是越俄双边关系的重要支柱。目前，双方正积极推进签署越南与俄罗斯政府间地质勘探和油气开采领域的议定书及协定；同时关注恢复和促进在核能及核电发展领域的合作。



此外，两国在科技、文化、教育、旅游、地方等领域的合作也日益扩大，其中科技和教育领域的合作已提升到战略高度。俄罗斯已成为众多越南大学生青睐的留学目的地。目前，在俄罗斯联邦留学的越南学生人数达5000余名。



各项文化交流活动频繁举行，也有利于增进两国人民之间的互相理解，为促进其他领域的合作创造条件。2024年10月，赴越南旅游的俄罗斯游客数量达11.78万人次，较2023年同期增长81%，在欧洲国家中排名第四。



两国地方之间的合作不断得到保持和加强，并签署了多项合作协议。目前，旅俄越南人约有7万名，他们将俄罗斯视为第二家乡，同时为越南和俄罗斯发展，巩固两国传统友谊作出贡献。



越南外交部副部长黎氏秋姮表示，此访旨在继续推动和深化越俄全面战略伙伴关系，扩大两国在贸易、投资、油气、工业等传统领域的合作；以及推动核能、可再生能源、高科技、人工智能、基础科学、生物医药等新兴潜力领域的合作。同时，此次访问也肯定了越南是传统友好国家的情谊坚贞的朋友，是国际社会负责任的一员，为国家进入新纪元、实现既定发展目标注入更多重要动力，进而为地区和世界的和平、稳定、合作与发展作出积极贡献。（完）