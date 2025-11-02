推动合作 联通共赢 实现可持续发展

越南国家主席梁强率领越南代表团出席会议，开展了一系列多边和双边重要活动，充分展现出一个积极、负责任、富有创造力的越南形象。梁强主席出席了APEC领导人会议框架下各场会议，在APEC工商领导人峰会（CEO Summit）发表重要讲话，并同多国领导人、国际组织及地区大型企业集团代表举行会晤。



在与APEC各经济体领导人的讨论中，梁强主席多次提及全球性议题，强调能源转型、可持续发展、科技创新以及数字化与人工智能应用等对世界和地区未来具有战略意义的新趋势。

梁强在APEC工商领导人峰会上发表讲话。图自越通社

在以“建设具有韧性、联通性与远见的亚太地区”为主题的首场会议上，梁强主席指出，APEC各经济体应加强政策协调，巩固战略互信，推动务实合作，共同应对全球性挑战。他强调，地缘政治波动、供应链中断、数字化转型及气候变化的影响，要求APEC采取更加具体、高效和包容的行动。



在第二场会议上，梁强主席强调，科技创新和数字化转型是实现快速与可持续增长的新动力。他指出：“创新是全民的事业，需要各级、各部门、各经济成分企业以及全体人民的积极参与。”



结合越南的发展实践与地区共同发展的视角，梁强主席提出了一系列切实可行的建议，以推动APEC合作更加务实高效，符合时代变化，为地区及各成员经济体带来实实在在的利益。越南以主动、负责任的态度，秉持多边主义、团结与国际合作的方针，并结合自身条件提出务实倡议，为会议的成功作出积极贡献，进一步提升了越南在APEC及其他多边机制中的地位和作用。



梁强向APEC各界传递出越南关于发展愿景、政策取向以及坚定革新决心的明确信息，特别是越南在新时代国家发展中的战略方向。梁强指出，在当今动荡与不确定的世界中，越南始终为各国企业提供稳定、安全、可持续发展的合作环境。与越南携手，企业将享有政治社会稳定、营商环境透明便利、超过一亿人口的庞大市场、充满活力的经济、高素质的年轻劳动力以及日益完善的基础设施体系。



越南外交部副部长阮明姮表示：“通过此次活动，越南深入分享了自身发展方向、投资重点与合作领域，包括数字化转型、绿色转型、创新与高质量人力资源发展。梁强主席传递出的信息给各国领导人和企业界留下了深刻印象，展现了一个坚定革新、积极融入、充满活力的越南。”



在会议框架内，梁强还与大多数APEC成员经济体领导人举行了双边会谈，重点推动经贸、投资、科技、数字化转型及人工智能等领域合作。其中包括与中共中央总书记、国家主席习近平以及美国总统唐纳德·特朗普的重要会晤。这些会晤有助于巩固互信基础，开辟符合越南发展方向的新合作机遇。

梁强与韩国总统亲切握手。图自越通社

梁强表示，越南愿意承担2027年APEC会议东道主的角色，并承诺同各成员经济体一道制定具有实质性的议程，推动深化区域经济联系、创新与可持续发展。APEC成员和企业界对此表示热烈欢迎，高度评价越南的能力与国际信誉，并期待2027年前往越南富国岛出席相关活动。



在APEC领导人会议周期间，梁强还进行了多项富有成效的双边活动。与韩国总统李在明会谈时，双方重申落实越韩全面战略伙伴关系的决心，一致同意加强高科技产业、技术转让、新能源、劳务与人文交流等领域的合作；同时同意有效推进现有合作机制和已签署文件，推动互利共赢、符合双方发展目标的经济合作。此次会谈为深化越韩政治互信和全面战略伙伴关系作出了积极贡献。



此外，梁强还出席了在庆州举行的“越南日”活动。庆州与越南李氏后裔有着深厚的历史文化渊源，是两国文化交融与长久友谊的象征。活动不仅展示了越南的国家形象、人民风貌和文化特色，也进一步增进了越韩两国的相互理解与信任，为两国全面战略伙伴关系的可持续发展奠定了坚实基础。梁强还会见了旅居韩国东南部的越南侨胞，强调党和国家始终视海外越侨为民族大团结的重要组成部分和国家宝贵资源，并重申越南将继续关心、支持侨胞稳定生活、团结向心，为祖国建设和越韩友好关系作出贡献。



梁强此次出席APEC会议的访问在多边与双边层面均取得圆满成功。越南展现了在推动APEC合作中的责任与担当，巩固了作为亚太地区最具活力、联通性与创新力经济体之一的地位，并为未来与各成员经济体的合作开辟了新方向。此次访问再次体现出越南致力于建设和平、稳定、繁荣与可持续发展的亚太地区的坚定决心与远见。（完）