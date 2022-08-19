推动北部山区和丘陵地区的经济发展：充分挖掘现有潜力

8月19日，越南计划与投资部在首都河内举行了新闻发布会，介绍政府实施越共中央政治局关于到2030年、展望至2045年北部山区和丘陵地区经济社会发展和国防安全保障方向的第11号（11-NQ-TW）决议的行动计划公布会议相关信息。预计，题为“潜力 – 机遇 – 合作发展”的此次会议将于8月27日在老街省老街市举行。政府总理范明政出席并主持会议。

越南计划与投资部副部长陈维东透露，本次会议就推动北部山区和丘陵地区绿色可持续发展目标实施潜力和解决方案进行讨论。各部门和地方领导共同商讨服务于因地制宜地推动经济适度发展的投资需求，即对交通基础设施，高科技农业发展，旅游发展与开发和保护山区、少数民族地区文化特色相结合，生产经营，绿色农产品加工，工业、电子半导体和旅游服务等领域的投资。

越共中央政治局第11号决议中提出了推动北部山区和丘陵地区绿色、可持续且全面发展，成为全国绿色发展的典范，其中区域内约50%省份跻身全国发达省份的名单；各民族的文化特色得以有效保护和弘扬；人民群众的物质和精神生活不断得到改善；国防安全得到保障；建成强大的党组织和政治体系；民族大团结力量日趋加强等目标。政府签发了决议实施行动计划。

政府的行动计划中明确了实施决议中各项目标的17项具体任务、33个跨区域项目以及相关解决方案。此外，还向各部门和机构分配了任务，制定具体的实施路线图等。

另一方面，“北部山区和丘陵地区：潜力与机遇”艺术图片展也将于8月27日和28日举行，介绍

北部山区

和丘陵地区的风土人情和文化之美。（完）