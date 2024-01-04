推动农业经济发展的6大核心措施

附图 。图自越通社

冯德进表示，2024年农业与农村发展部门提出行业GDP增长3-3.5%；农、林、水产品出口额达540亿至550亿美元；新农村乡比例大80%；达到或完成新农村建设任务的县级单位290个；达环境和食品安全指标的乡达82%；使用自来水的家庭户比例达58%；森林覆盖率达42.02%等目标。为了实现上述目标，农业与农村发展部门将统筹、有效实施各项措施和任务，特别集中6的核心任务和措施。一、按照种植区进行生产重组，将该工作与地理标志、原产地追溯、种植区和养殖区代码相结合。革新和发展合作经济、合作援助、连接链；控制农作物和畜禽疾病，确保生产计划等。二、推出符合市场的生产计划；确保服务国内需求和出口；建设实质性、有效的新农村，将其与农村经济发展相结合。三、大力推进贸促和谈判纾解贸易壁垒，开拓出口市场；援助各地方推进农产品加工和销售。四、推进公共投资进度、资金到位率和提高公共投资效果。吸引各种资源投入农业基础设施现代化，其中包括水产基础设施，为尽早解除欧盟对水产捕捞“黄牌”做出贡献。五、推进科技和创新，农业和农村领域数字化转型；提高农民职业技能培训，按照企业和市场的需求进行培训。六、革新宣传方式、内容，提高宣传效果，尤其是农业和农村发展政策宣传工作。2023年，农业GDP增长3.83%，创下近年来新高，对经济增长贡献5.05%。农业继续成为经济中的重要地位和支撑，确保粮食安全。2023年，农、林、水产品出口总额达530亿多美元，贸易顺差120.7亿美元，增长43.7%，创下有史以来新高。蔬果、大米、腰果等产品出口额都创下有史以来新高，分别达56.9亿美元、47.8亿美元和36.3亿美元，分别增长69.2%、38.4%和17.6%。（完）