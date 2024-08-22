新华社8月 21日晚发表了题为《推动中越命运共同体建设走深走实》的时评文章，强调苏林就任总书记后首访就来到中国，体现了中越关系的高水平和战略性。中越保持密切战略沟通和高层交往，将进一步弘扬中越传统友谊，巩固政治互信，深化务实合作，推动中越命运共同体建设走深走实。

中国始终把越南视为周边外交的优先方向，越南也始终将对华关系视为越南对外政策的战略选择和头等优先。去年12月，中共中央总书记、国家主席习近平对越南进行国事访问，双方共同宣布构建具有战略意义的中越命运共同体，开辟了两党两国关系新征程、新篇章。苏林此次访华期间，习近平总书记、国家主席同他举行会谈，就持续深化具有战略意义的中越命运共同体建设达成一系列重要共识，为今后一个时期的中越关系发展提供了政治遵循。

在两党两国最高领导人战略共识引领下，具有战略意义的中越命运共同体建设实现良好开局，两国在贸易、投资、旅游、人文交流等领域的务实合作蓬勃开展。

今年以来，中越经贸合作发展势头强劲，前7个月双边贸易额达1450亿美元，较去年同期增长逾20%。随着中国龙邦—越南茶岭（含中国那西—越南那弄通道）国际性口岸、中国峒中—越南横模双边口岸（中国里火—越南北峰生通道）等口岸相继开通，中越边境贸易不断升温。据统计，截至8月18日，广西始发中越班列今年累计发送7850标箱，同比增长15倍。经贸往来和跨境口岸设施提升也带动中越人文交往持续深化。据越南国家旅游局统计，今年5月，越南接待中国游客35.7万人次，中国成为越南入境游第一大客源国。越南民众学习中文热情高涨，目前有1万多名中小学生学习中文，有2万多名高校学生学习中文。

苏林访华期间，中越双方签署关于党校、互联互通、工业、金融、海关检验检疫、卫生、新闻机构和媒体、地方、民生等领域多项双边合作文件，充分体现中越双方分享机遇、共谋发展、推动中越命运共同体建设走深走实的共同愿景。

文章指出，中越应把准命运共同体建设的方向，夯实政治互信更高、安全合作更实、务实合作更深、民意基础更牢、多边协调配合更紧、分歧管控解决更好的“六个更”发展格局，积极探讨拓展共建“一带一路”倡议和“两廊一圈”框架对接合作，加快推进铁路、高速公路、口岸基础设施“硬联通”，提升智慧海关“软联通”，携手打造安全、稳定的产业链供应链。

文章结尾表示，明年是中越建交75周年。面向未来，中越将不忘友好初心，牢记共同使命，坚定不移走好符合自身国情的社会主义现代化道路，沿着两党两国领导人开创的中越友好道路，持续深化和提升全面战略合作伙伴关系，共同构建具有战略意义的中越命运共同体，推动两党两国关系迈上新台阶，更好地造福两国和两国人民，为地区和世界和平、稳定与发展作出积极贡献。（完）