推动东盟地区跨境电子商务的发展

越南工贸部电子商务与数字经济局21日在胡志明市举办“支持企业参与东盟跨境电子商务”研讨会。该研讨会是2023年东盟在线购物日的系列活动之一，旨在促进该地区的跨境电子商务，同时推动东盟与其合作伙伴之间的自贸协定的落实。

工贸部电子商务与数字经济局局长黎黄莺表示，谷歌、淡马锡和贝恩公司2022年报告重点关注印度尼西亚、马来西亚、新加坡、菲律宾、泰国和越南6个国家，2022年上述6国首次使用在线平台的人数已达到 2000 万人，使该地区的互联网用户总数从2019年的3.6 亿增加到2022年的4.6亿。

由于电子商务的便利性和效率，尽管新冠肺炎疫情已经结束，但预计该领域仍将继续保持令人印象深刻的增长势头。据Statista报告，预计未来5年东盟将实现11.43%的复合年增长率，相当于美国、中国、加拿大等国家的水平。预计到2023年底东盟电子商务收入将达到1139亿美元，到2027年底完全可以达到1750亿美元的目标。

从商业角度来看，UPS越南公司首席执行官Squall Wang表示，搭建跨境电商平台是支持中小微型企业的长期导向工具，以最优成本拓展出口市场。

在越南，跨境电商也是被评估潜力巨大的领域，符合政府制定的数字经济发展政策，同时助力传统国际贸易发挥技术优势，帮助越南出口商品触达全球更多客户。（完）