推动东盟各国与联合国毒品和犯罪问题办公室之间的合作

朱马女士在座谈中高度评价东盟在国际社会打击跨国犯罪、推动多边合作等方面所发挥的作用和作出的积极贡献。她强调，东盟是联合国毒罪办的重要伙伴之一，并赞誉东盟在建立区域合作机制、推动政策对话以及实施各项应对非传统安全挑战的具体倡议方面所取得的显著成就。



联合国毒罪办执行主任感谢越南政府在河内成功承办了《联合国打击网络犯罪公约》的开放签署仪式。她强调，这是国际社会在构建全球法律框架以有效预防和打击高科技犯罪努力中的重要里程碑，同时高度评价越南在推动多边主义和对国际立法进程作出贡献中所发挥的积极且负责任的作用。



朱马女士重申，东南亚地区仍然是联合国毒罪办的优先合作区域之一，尤其是在该地区正面临合成毒品、网络犯罪、网络诈骗、人口贩运、洗钱以及跨国有组织犯罪网络活动等日益严峻挑战的背景下。



东盟各国代表一致认为，东盟高度重视同联合国毒罪办的良好伙伴关系，并对毒罪办过去一段时间给予该地区的务实支持表示高度评价；希望继续在特别是防治网络犯罪、网络诈骗、人口贩运、合成毒品以及未成年人网络保护等地区优先领域加强协作；建议毒罪办继续保持与东盟各国驻维也纳大使的定期对话，支持有效实施能力建设计划，并加强毒罪办与东盟各合作机制之间的对接。

座谈会现场。图自越通社

越南驻奥地利大使武黎泰皇在座谈中发言表示，越南高度评价联合国毒罪办对东盟及该地区所给予的支持，同时建议毒罪办继续优先开展能力建设和技术援助项目，并推动有效实施关于防治跨国犯罪的各项国际法律文书。越南还强调了坚持“以人民为中心”的方法论，以及提高国际社会对联合国在解决当前全球性挑战中发挥核心作用的认识的重要性。



朱马女士赞同与越南及相关伙伴紧密配合，以尽早落实建立“亚太地区打击网络犯罪培训中心”的倡议，旨在提高地区执法与司法机关的能力，从而有效应对网络犯罪带来日益严峻的挑战。



本次座谈在开放、务实和建设性的气氛中举行。各方一致同意保持定期对话，加强联合国毒罪办与东盟及其成员国之间的协作，以更有效地应对非传统安全挑战，为地区乃至世界的和平、稳定、安全与可持续发展作出积极贡献。（完）