推动东盟与俄罗斯关系发展 为双边合作注入新动能

应俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京邀请，越南政府总理黎明兴将于2026年6月16日至18日率领越南高级代表团赴俄罗斯联邦喀山市出席纪念俄罗斯与东盟建立对话伙伴关系35周年的俄罗斯-东盟纪念峰会，并开展双边活动。

这一外交事件不仅对东盟与俄罗斯战略伙伴关系的发展以及地区架构具有重要历史意义，而且是在新时期进一步深化越南与俄罗斯联邦全面战略伙伴关系的关键一步和新的动力。

具有多极导向意义的历史性里程碑

自1996年正式建立全面对话伙伴关系以来，东盟与俄罗斯关系走过了长足发展历程并取得显著成果。特别是双方于2018年将关系提升为战略伙伴关系为在政治安全、经济以及文化社会等三大支柱上拓展合作空间奠定了基础。

越南外交部副部长、东盟高官会（SOM）越南代表团团长邓黄江在分析此次活动意义时表示，本次东盟—俄罗斯峰会具有特别重要意义，体现了双方最高层级的政治承诺，证明对话与合作始终是打造和平、安全与稳定发展环境的最有效方式。

俄罗斯对东盟的重视也在峰会前夕得到充分体现。在圣彼得堡国际经济论坛（SPIEF）期间，俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃强调，“俄罗斯—东盟峰会将为未来世界的发展方向以及我们应走的道路提供明确答案”。她评价称，东盟率先证明了一种以相互尊重彼此利益为基础并兼顾各国及地区整体利益的卓越合作模式。

越南驻俄罗斯大使邓明魁接受越通社驻俄罗斯记者的采访。图自越通社

越南——连接亚欧的桥梁

35年来，越南始终发挥积极且负责任成员的作用，是推动东盟与俄罗斯关系发展的可靠“桥梁”。

在此次峰会上，越南的总体目标是继续发挥“桥梁”作用，促进共识形成并提出务实方向，为东盟与俄罗斯关系注入新动力。随着越南担任2027~2030年任期东盟与俄罗斯关系协调国，政府总理黎明兴的参与是越南构建未来双边合作的重要准备步骤。

越南将与各国一道，推动贸易、科技、数字化转型、能源安全、教育和旅游等潜在领域的合作。同时，作为东盟与欧亚经济联盟（EAEU）合作的领先国家，越南希望分享其实践经验，拓展东盟与亚欧地区合作与一体化空间，将政治共识转化为企业和民众的切实利益。

为双边关系注入新动能

除多边活动外，此次喀山之行对越俄双边关系具有特殊意义。这是黎明兴就任新职以来首次出访俄罗斯之旅。

预计在喀山期间，黎明兴将同俄罗斯总统弗拉基米尔·普京举行重要会晤，并与鞑靼斯坦共和国领导人会面，就核查与解决相关障碍，有效开展各项合作协议进行讨论。实际上，双边经贸合作关系正恢复了强劲增长势头：2026年前4个月双边贸易额达17.2亿美元，同比增长9.22%；前5个月赴越俄罗斯游客数量增长194%，达61.8万人次。

5月18日，在会见俄罗斯联邦驻越大使根纳季·别兹杰特科时，黎明兴提出了促进政治外交、经济、能源和教育等领域全面合作关系的方向。别兹杰特科强调，俄罗斯始终将越南视为其在亚太地区最重要的伙伴之一，愿与越南各部委密切配合，落实新的合作方向。

黎明兴此次访问继续生动体现了越南坚持奉行独立自主、多边化、多样化对外关系的外交路线，为巩固东盟多边合作架构作出积极贡献，同时有助于推动越俄全面战略伙伴关系不断走深走实并可持续发展。（完）