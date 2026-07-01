推动《网络安全法》落地实施 更好保障人民群众的合法权益

越南第十五届国会第十次会议上通过的《2025年网络安全法》于2026年7月1日正式生效。该法构建了同步、统一、切实可行的网络安全保护法律框架，有效服务于国家发展和数字化转型。同时，该法也明确指出，网络安全保护必须与保护人民、保障机关、组织和个人的权利和合法权益紧密相连。

多项重要新内容

2025年《网络安全法》是在继承和整合2018年《网络安全法》和2015年《网络信息安全法》中仍适用的相关规定基础上制定的，增强了法律体系的协调性、统一性和连贯性。

该法进一步完善了在网络空间维护国家主权、管辖权和利益的法律基础，并强调，所有在网络空间开展的活动必须遵守越南宪法和法律。

该法明确体现了坚持预防为主，早发现、从早从远处置的理念，进一步提升网络安全事件预警、应对和恢复能力。同时，将网络安全保护与在科学技术快速发展和数字化转型背景下维护政治稳定、保障社会秩序和安全的要求紧密联系起来。

值得注意的是，该法进一步明确了各机关、组织、企业和个人在网络安全保护中的责任，特别是包括跨境企业在内的网络空间服务提供商的责任。

该法还更加明确地体现了以人为本、以数据为中心的理念，将网络安全保护与数据保护、人权保护、公民权利保护以及组织和个人的合法权益联系起来。同时，更加重视保护网络空间弱势群体的要求，为构建安全、健康、有人情味儿的网络环境做出贡献。

遏制利用人工智能、深度伪造技术制造和传播虚假信息的行为

当前，利用人工智能、深度伪造技术制作虚假图像和虚假信息的行为十分普遍。该法补充规定了严厉处理利用人工智能生成的伪造产品及其传播行为的条款。同时，该法律还规定，数字平台须承担审核、控制和按要求删除相关内容的义务。特别是，对于侵犯个人数据的行为，将按照国际惯例处以高额罚款。

在社交网络上建立和运行群组必须遵守具体的程序、流程和管理机制。群组管理员有责任控制和审核发布内容，防止负面信息传播，并对成员发布的不良影响内容未能及时处理承担责任。

同时，统一规定电子身份认证（KYC）工作，以打击“垃圾SIM卡”和非实名银行账户问题。从社交网络账户、银行账户到电话号码，都必须建立身份认证机制。

近期，越南国家银行已开展银行账户数据清理工作；各电信企业也同公安部配合，通过国家人口数据库对用户进行身份认证，朝着全国统一身份认证体系的方向迈进。

跨境服务提供商的责任也得到严格规定，包括须建立账户身份认证机制，在紧急情况下配合职能部门共享信息，并在收到要求后24小时内删除不良信息。

网络安全保护与保护人相结合

该法明确指出，保护网络安全必须与保护人权、保障机关、组织和个人的合法权益联系起来 ，其中，特别关注儿童、青少年、老年人等弱势群体。

公安部网络安全和高科技犯罪防治局局长黎春明中将表示，网络空间是生活中不可分割的一部分，在带来巨大利益的同时，人民群众也面临着诸多风险，如在线诈骗、个人数据侵犯、传播有害信息以及网络空间侵害儿童等行为。

黎春明中将认为， 为了推动该法落地实施，应采取有效措施，包括采用适合、通俗易懂、便于接受的形式，加大法律宣传普及力度；发挥家庭和学校在指导儿童安全使用互联网方面的作用；服务提供商严格执行预警、发现和删除有害信息的责任，并建立协助群众反映和举报的工具。

同时，加强指导群众识别虚假信息和网络诈骗的技能，普及基本安全防护措施，使群众能够主动自我保护。将宣传与检查、违法处理相结合，形成震慑力，巩固群众对网络空间法律执行效力的信心，逐步构建安全、健康、人文的网络环境。（完）