接连落地数十亿美元项目，胡志明市强劲吸引数字基础设施领域外资

胡志明市正呈现出外国直接投资（FDI）结构的新变化，一批大型数据中心、数字基础设施和金融科技领域项目相继落地。



高质量FDI资本流被寄予厚望，将发挥基础性作用，推动新增长动能形成，提升城市长期竞争力。



数十亿美元级项目接连出现



G42（阿联酋）与越南国内投资者联盟近日签署长期合作框架协议，计划在越南发展大型数据中心基础设施，总投资额预计高达20亿美元。



根据协议，各方拟在胡志明市共同投资、建设并运营符合国际标准的大型数据中心，为公共部门、企业及国际合作伙伴提供数字技术服务基础支撑。



除来自阿联酋的项目外，在2026年2月经济社会工作会议上，胡志明市人民委员会主席阮文得表示，一家来自美国的投资者也正在该市实施大型数据中心项目，预计总投资约20亿美元。



值得注意的是，阮文得表示，投资方已承诺于2026年第二季度内拨付约60%的投资额，即约12亿美元。



阮文得指出："这表明未来一段时间流向本市的FDI资本将更加活跃，同时也为胡志明市实现两位数经济增长目标奠定重要基础。"



大型数据中心的发展将为数据安全存储、处理和流转提供基础条件。更为关键的是，这是吸引国际金融机构、金融科技公司以及全球科技集团的前提条件。



随着越南胡志明市国际金融中心（VIFC-HCMC）于2026年2月11日正式亮相，这一作用更加凸显。在现代金融模式中，数据是核心基础。



VIFC-HCMC运营机构科技部负责人范俊英表示，该中心将重点投资技术基础设施，打造全球资本流动的"金融中转站"。



他表示："VIFC-HCMC不仅服务于流入越南的投资资本，还致力于成为区域资本中转枢纽。这将成为FDI资本流，尤其是过去缺乏便利机制进入越南的间接投资资本（FII）的缓冲区。"



这一"缓冲区"角色在越南寻求吸引高质量投资资本的背景下具有特殊意义。胡志明市不再仅仅吸纳生产性资本，而是致力于吸引创造更高附加值领域的资本。



在揭牌当日，VIFC-HCMC已引起国际投资者高度关注。其中，Vantage Point Asset Management（VPAM）——新加坡和澳大利亚领先的资产管理公司之一——承诺未来5年内筹集高达100亿美元投资该中心，重点投向数据基础设施、金融科技平台和智慧城市系统。



与此同时，胡志明市数字资产投资基金发展计划也正在推进，目标规模约10亿美元，旨在支持数字金融生态系统和新兴金融科技平台。



此外，VIFC-HCMC还正拓展至亚太航空金融中心、海事金融中心等专业领域，服务区域相关行业金融需求，这些市场规模每年达数千亿美元。



FDI资本流质量正在变化





一家FDI企业的摄像头模组和电子元器件出口生产线 图自越通社



一系列大型数据中心项目和金融资本流的出现，反映出FDI流入胡志明市的结构性转变。



过去几十年，该市主要依托劳动力成本和地理位置优势吸引制造业项目，而如今，新资本正流向对高标准技术基础设施、稳定能源供应和透明投资环境要求更高的领域。



这表明胡志明市的竞争优势正从低成本转向基础设施质量及其在数字经济生态系统中的角色。



胡志明市科技厅厅长林廷胜表示，该市正进入以数字基础设施为核心的新发展阶段。



他指出，大型数据中心、人工智能和云计算的发展，不仅推动数字化转型，也是建设智慧城市和国际金融中心的关键条件。



总体数据显示，胡志明市仍然保持对国际投资者的强劲吸引力。





据胡志明市财政厅数据，截至2026年1月底，全市共有超过20470个有效FDI项目，注册资本总额超过1422亿美元。仅2025年一年，胡志明市吸引FDI资金超过83.7亿美元，继续位居全国首位。



更为重要的是，资本质量正明显提升，集中于高技术含量、高附加值和强溢出效应领域。



这一转型符合胡志明市长期发展战略。该市目标自2026年起恢复两位数GRDP增长，并于2045年建成国际超级都市。



除科技和金融领域外，胡志明市还正呼吁投资一系列大型基础设施项目，包括芹耶国际中转港、丐梅下自由贸易区、区域战略铁路干线以及总长度约350公里的地铁系统。



在能源领域，该市正推进8个海上风电项目，总装机容量约15000兆瓦，以及LNG发电和大型工业园区项目。



这些项目不仅满足数字经济对能源的需求，也有助于该市达到国际投资者日益关注的可持续发展标准。



专家认为，数据中心项目和技术基础设施投资承诺的出现，表明流入胡志明市的FDI资本正逐步扩展至更高附加值领域。尽管这些项目需要时间落地并发挥成效，但其反映出投资者日益重视该市在区域数字经济生态系统中的角色。



与此同时，高科技项目也对电力基础设施、稳定能源供应和透明法律环境提出更高要求。为顺应这一趋势，胡志明市正持续改善投资环境，完善基础设施和人力资源建设，在区域竞争日益加剧的背景下提升吸引高质量FDI资本的能力。(完)