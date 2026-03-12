接收关于胡志明主席的珍贵纪实照片

3月12日下午，位于主席府的胡志明主席遗迹区举行仪式，接收由原公安部管理局副局长黎芳一家和原《人民报》摄影部副主任郑海一家向遗迹区捐赠的纪实照片。这是多张珍贵纪实照片，真实记录了胡志明主席在其政治、外交活动以及越南党和国家领导人对外活动中的瞬间。



胡志明主席遗迹区主任黎氏凤在仪式上发言时表示，胡志明主席遗迹区是胡志明主席晚年15年（1954—1969）生活和工作的地方，是国家级特别遗迹，是保存、保护、弘扬与胡志明主席生平事业相关的遗产价值的地方。历史见证者所保存的故事和记忆，特别是相关资料和实物，不仅具有宝贵的历史价值，还有助于丰富关于胡志明主席生平和革命事业的资料源。



原公安部管理局副局长黎芳一家向遗迹区捐赠了多份珍贵纪实照片。特别是由黎芳女士的丈夫原公安部副部长阮明进直接拍摄的3张记录胡志明主席于1960年春节走访公安部机关事件的照片。这些照片记录了胡伯伯走访、向公安部干部战士拜年的平易近人瞬间，体现了胡主席对国家安全力量的深切关怀。



此外，黎芳一家还捐赠了60张与1960年代越南民主共和国政府和老挝政府外交活动相关的照片，其中包括越南民主共和国政府与巴特寮政府代表及老挝王国政府签署仪式的照片——这是体现越老两个民族战斗团结的重要事件。这些不仅是具有外交历史价值的资料，也反映了越南和老挝在艰苦卓绝但无比光荣的革命斗争时期的特殊团结关系。



原《人民报》摄影部副主任郑海一家向遗迹区捐赠了12张胡志明主席的照片，这些照片由郑海本人在胡志明主席生前的一些内政、外交活动中直接拍摄。



黎氏凤表示，由黎芳女士一家和郑海先生一家捐赠的珍贵纪实图片，不仅仅是单纯的纪实照片，更是真实的历史瞬间，反映了胡志明主席在内政、外交活动及日常生活中的简朴、平易近人的形象和深刻的仁爱之心。“两个家庭向遗迹区珍重捐赠这些宝贵资料，不仅体现了对胡志明主席的深厚感情，也体现了对维护和弘扬民族历史遗产的责任精神”，黎氏凤说道。（完）