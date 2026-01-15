接收俄罗斯驻越大使馆捐赠有关胡志明主席30幅宝贵资料图片



俄罗斯驻越南大使根纳季•贝兹德科（Gennady Bezdétko）郑重地向胡志明主席遗迹区移交这批资料图片，其内容涉及胡志明主席与俄罗斯的交往以及越南与俄罗斯联邦外交关系的形成与发展历程。



这些资料图片不仅有助于进一步阐明胡志明主席在缔造和培育越南与俄罗斯传统友好关系中的重要作用，也是两国人民世世代代始终如一、情谊深厚、紧密相连关系的生动体现。同时，这批资料图片为胡志明主席遗迹区补充了宝贵的实物，丰富了主席府遗迹区保存的文献体系，有效地服务于当前时期对胡志明遗产的研究、展览、宣传和教育工作。



“越南共产党成立85周年：辉煌历程”展览会吸引多人前来参观。图自越通社

根纳季•贝兹德科表示，凝视这些图片时，人们亲眼目睹了历史事件的重现，而且能够感受到俄越友谊的历史脉络。



值此机会，胡志明主席遗迹区举行 “胡志明主席与俄罗斯”展览会开幕式，生动再现了在胡志明主席奠定基础之上，越南与俄罗斯76年来友好合作关系的发展历程。



越南文化体育与旅游部副部长黄道疆对俄罗斯驻越大使馆捐赠有关胡志明主席的宝贵资料图片表示衷心感谢，认为这些资料是越俄两国人民深厚友谊和紧密相连关系的生动体现。越南文化体育与旅游部希望继续与俄罗斯有关机关和组织保持密切配合，高效落实已签署的合作计划和项目，同时拓展符合两国发展趋势和两国人民需求的交流形式，为推动越俄两国关系不断走深走实作出贡献。（完）