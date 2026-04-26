探访长沙群岛与DK1海上高脚屋：凝聚侨胞力量，情系祖国海岛

此次航行记录了海外越南人社区的积极贡献。侨胞们捐赠了总价值超过12亿越盾的现金、电子设备及各类生活物资，为改善岛上及高脚屋官兵和居民的物质与精神生活做出了贡献。



通过实地体验，侨胞们有机会亲眼目睹远海岛礁军民的生活、居住与执勤条件。海疆环境虽然艰苦恶劣，但值守力量展现出的坚韧不拔精神给代表们留下了深刻印象。这不仅让侨胞们更深入地了解党和国家的主张政策，也让他们对越南保卫海岛主权的实际情况有了更清晰的认识。

第10号工作组前往长沙群岛和DK1海上高脚屋进行访问。图自越通社



海外越南人国家委员会主任、工作组副组长阮忠坚希望，通过此次活动，代表们能继续发扬越南民族团结互助的优良传统，进一步加强宣传工作，提高愿为保卫祖国海岛主权而斗争的精神。



探访长沙群岛和DK1海上高脚屋是越南外交部海外越南人国家委员会与海军司令部自2012年起联合举办的年度活动。多年来，该活动在宣传党和国家主张政策方面发挥了重要作用，同时确定了海外越南人社群是越南民族不可分割的一部分，其在建设和保卫祖国事业中发挥着积极作用。



该活动结束后，多位侨胞代表将继续参加由海外越南人国家委员会于4月24日至26日在富寿省和谅山省组织的雄王祭祖活动，延续这一追寻民族根源的旅程。（完）