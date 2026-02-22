探访宁平省广宫祠圣母柳杏像

在越南宁平省安同乡，有一座静谧的祠庙——广宫祠。这里供奉着一尊独特的雕像：圣母柳杏。学者认为，这是越南母道教信仰雕塑体系中，最具代表性和艺术价值的杰作之一。



圣母柳杏，位列越南民间信仰“四不死圣灵”之一，在民族精神世界中享有崇高地位。据古籍记载，广宫祠所在之地，正是圣母首次“降临人间”之处，距离著名的降生祠（Phủ Dày）仅约七公里。这一地理与历史的交汇，使广宫祠成为母道教信仰的两大发祥中心之一。



宁平省安同乡广宫祠守香人郑翠娥表示：“目前祠内保存的多件珍贵文物仍保持原貌。其中包括现存最早、最古老版本的《吉天三世实录》两部原本，以及圣母柳杏“降笔”所留下的68块木刻卦符，具有极高的历史与信仰价值。”



目前，这些木刻版仍以原件形式保存。虽然尚无法准确判定具体年代，但有学者认为其制作时间约在1784年前后，与圣母神像的铸造年代基本一致。

参加降生祠庙会的游客。图自越通社

来自越南文化、艺术、体育与旅游研究院的裴光清评价道：“在北部红河三角洲地区的母道教信仰遗产体系中，广宫祠被视为两大发祥中心之一。数百年来，这里在母道教信仰的实践、传承、保护与弘扬过程中始终发挥着重要作用。”



根据民间传说，公元1434年，圣母柳杏首次降生于广宫祠所在地区。自此，这一信仰在民间不断传播，形成了深远而持久的社会影响。



从艺术形态上看，这尊圣母柳杏像呈盘腿端坐之姿，神态从容安详，服饰朴素典雅。双目微垂，仿佛凝神内省，双手置于膝上，结成印诀，整体气韵庄重而内敛。



神像在造型与细节处理上细腻写实、结构严谨，充分体现出高超的传统铸铜工艺水准。（完）