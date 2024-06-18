探索越南 3 个世界地质公园的多样性

河江省同文岩石高原世界地质公园；高平山水世界地质公园和德农世界地质公园是越南极具吸引力的旅游圣地。

越南同文岩石高原世界地质公园、高平山水世界地质公园和德农世界地质公园是极具魅力的旅游目的地。

目前，这三个世界地质公园已成为国内外游客的青睐之地。

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同文岩石高原世界地质公

2010年10月3日,世界地质公园网络(GGN)正式公认同文岩石高原为世界地质公园,成为越南第一个和东南亚第二个世界地质公园。

“任何山都高不出赫蒙族的膝盖”。当您来到海拔1000米以上的雄伟石灰岩山区同文喀斯特高原时，您就能感受到蒙族人这一谚语的韵味。

同文岩石高原地质公园横跨河江同文、苗旺、安明、管簿4县,占地面积近2530平方公里，露天石灰岩分布面积占70%。

这片土地是峻峭险峻的高山和幽深峡谷的独特风貌和壮伟景色的结合，最高峰苗旺（1,971m），最深的峡谷秀产也是东南亚最深的峡谷，悬崖深度超过700米。

追溯到寒武纪（约5.5亿年前），至今同文喀斯特高原已经历了7个不同的地质时期。游客来这里可以亲眼目睹重要的古生物遗址、地层、地貌、构造、岩溶、洞穴、断层留下的清晰痕迹。

这些“痕迹”也反映了五次生物大灭绝中的两次灭绝事件。具体而言，晚泥盆世生物事件发生在距今约3.64亿年前的弗拉斯期-法门纪边界，导致19%的科和50%的古生代属灭绝，而发生在距今2.51亿年前的二叠纪-三叠纪生物大灭绝事件导致约90%的海洋物种和陆地物种灭绝。

同文岩石高原不仅古生物多样性丰富，还拥有两个自然保护区，即杜嘉（同文岩石高原地质公园）自然保护区和考卡（Khau Ca）物种及栖息地保护区。这两个保护区拥有丰富的动植物群，如针叶树、南野山羊和许多本土的鸟类。

因此，这里动植物种十分丰富，其中高等植物83科289种；石灰岩山动物有24目73科171种。有物种27种，其中兽类17种、鸟类2种、爬行类8种，这些物种均被列入越南濒危动物红皮书。

同文石高原居住着蒙族、拉志族、布标族、倮倮族、侬族、华族等 17 个民族的 25 万世居民族。各民族的节日丰富多彩，创造了该地区独特而丰富的文化遗产，如叩威(Khau Vai)“爱情市场”、蒙族高陶节、布标族拜林神节、瑶族人的成年礼等等。

同文石高原从一个贫困且鲜为人知的岩石地区发展成为国内外一个闻名遐迩的旅游目的地。遗产地和文化价值被构建成多样化和独特的旅游产品和目的地。

河江省的游客人数从2010年的2000人次迅速增加到2022年的220万人次，2023年该数字已超过300万人次。

2014年和2019年，联合国教科文组织公认同文岩石高原为2015-2018年和2019-2022年联合国教科文组织世界地质公园网络成员。

2023年9月，联合国教科文组织世界地质公园网络理事会在摩洛哥举行的第十届国际会议上高度评价并第三次公认同文岩石高原获得联合国教科文组织的世界地质公园称号。

特别的是，2023年9月6日，河江荣获世界旅游奖“亚洲领先新兴旅游目的地”称号。

高平山水世界地质公园

高平山水地质公园于2018年4月12日获得联合国教科文组织列入世界地质公园名录，成为继河内江省同文岩石高原地质公园之后的越南第二个世界地质公园。

高平山水世界地质公园面积超过 3000 平方公里，横跨河广、茶岭、广渊、重庆、夏朗、复和 6 个县以及和安、原平和石安等县的部分辖区面积。

这里居住着岱依族、农族、赫蒙族、京族、瑶族、山泽族(山子族)、华族、倮倮族8 个少数民族。这里也被视为越南史前人类最早居住的地方之一，是抗法殖民主义时期越南革命的摇篮。此外，这里还有许多文化、历史、考古、生物多样性遗迹以及数百项其他物质和非物质文化遗产。

高平山水地质公园是游客通过遗迹了解地球的历史，这在越南是为数不多的地方。化石、海洋沉积物、火山岩、矿物尤其是石灰岩地貌是地球演化和变化的最佳见证。

迄今为止，科研人员已发现、评估并提出了130多个独特的地质遗迹，这些地质遗迹具有丰富多样的地形类型和石灰岩景观（如石塔、山谷、洞穴、河流和湖泊系统、地下洞穴等）反映越南北部热带地区喀斯特演化的完整周期。

此外，还有许多其他类型的地质遗产，例如古生物化石、不同地质体之间的界线、断层以及在这片土地上形成的矿物类型。

这片土地拥有丰富的文化和历史遗迹，拥有超过215处文化和历史遗迹，其中包括3处国家特殊遗迹，即： 北坡（Pác Bó） - 胡志明主席奔波海外30年后于1941年回国领导越南革命运动的地方；陈兴道森林特别国家遗址区 - 1944 年武元甲大将在这里创建了越南解放军宣传队，即今天的越南人民军的前身； 1950 年边境胜利特别国家纪念碑遗址等。

高平山水世界地质公园拥有许多著名的名胜古迹，尤其是曾经被评选为世界四大最美的边境瀑布之一的板约瀑布。

2023年，高平省接待游客约190万人次，较2022年增长了72%，其中国际游客约3.4万人次。

在2022年12月举行的会议上，联合国教科文组织理事会在第一次重新评审后通过了关于继续公认高平山水世界地质公园称号的决定，这一成果彰显出了高平省在根据联合国教科文组织专家的标准和建议保护公园的价值的成果和努力。

得农世界地质公园

得农地质公园于2020年7月被联合国教科文组织认定为世界地质公园，成为继河江同文岩石高原地质公园和高平山水世界地质公园之后的越南第三个世界地质公园。

德农地质公园占地面积 4760 平方公里，包括 Krong No、Cu Jut、Dak Mil、Dak Song、Dak G'long 县和 嘉义镇，拥有约 65 个地质和地貌遗址，其中包括一个由近50个总长超过1万米的洞穴、火山口、瀑布组成的洞穴群。

这里长期以来以富饶的赤土和热带森林生态系统，保留了典型的生物多样性价值而闻名于世。这片土地还保留着许多独特的文化、地质和自然特征以及史前人类活动的痕迹。

这片土地的历史可以追溯到一亿四千万年前，当时这里还是浩瀚海洋的一部分，曾发现过沉积岩、菊石等化石的痕迹。地壳的运动导致该地区上升并出现火山。火山喷发使这里的一半面积被玄武岩熔岩流和熔岩覆盖。

作为诗意而雄伟的德农高原的一部分，德农地质公园是该地区典型地貌、考古、文化和生物多样性价值的融合体。

德农地质公园地区最特别的一点是于 2007 年发现的分布在 Dray Sap-Chu R'Luh 地区的玄武岩洞穴系统。

日本火山洞穴协会承认了该火山洞穴系统在规模、长度和独特性方面创下的东南亚纪录。这些洞穴仍然蕴藏着许多关于机制、矿物复合体、生物多样性和考古遗址的秘密。

地质公园火山洞穴区史前人类生活考古遗址的发现，吸引了众多国内外研究者和游客的关注。

除了上述特点外，得农地质公园还是一个有着悠久历史和丰富文化的地区，具有许多物质和非物质文化遗产，包括被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产代表作名录的西原地区的锣文化空间；胡志明小道特殊国家级遗址等。

德农地质公园也是一个为游客带来许多民族多样化和丰富精神生活的地方，这些精神生活通过民间信仰、节庆活动、民间文学、表演艺术、民间游戏等得到充分的体现。

​这对于地质公园开发生态旅游、探险、生物多样性研究等模式具有巨大的潜力，吸引科学家以及国内外游客前来参观和研究。

凭借上述典型的价值，可以看出，得农地质公园不仅对于得农省的民族社区，甚至对于越南和人类来说都是一笔宝贵的资产。

克隆诺火山区成功获得联合国教科文组织世界地质公园称号，是当地保护和弘扬遗产价值的正确方向；同时，也有助于促进社会经济的可持续发展。（完）