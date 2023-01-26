探索越南广阔的春天之路

距离莱州省孟得县中心不到三公里的普索（Bum Tở）乡茴含（Hổi Han）村曾与世隔绝多年。这里的村民与外面世界的所有联系都通过一条溪边小路进行，完全取决于天气是晴还是雨。七年前，国家投资将这条小路扩建为混凝土路，曾经住在山坡上的居民都搬迁到了县中心，这是一个巨大的转折点。茴含村村长王珀徐分享说：“自从扩建了这条道路，交通方便多了。种植、生产的农产品村民们不用扛出去卖了，用车运出去就可以，非常方便。”孟得是山区莱州省最偏远最困难的边境县。交通基础设施是当地党委和政府的首要优先任务。除了连接区域的两条公路外，孟德县还刚刚建成了塔巴（Tá Pạ）-巴乌（Pa Ủ）边境公路，全县目前有600多公里乡路。据孟得县经济基础设施局局长阮光荣介绍，由于高原特点，居住分散，投资成本高，当地现有的交通基础设施仅能满足基本需求，但相比以前已经是一个很大的突破。他说：“在投资建了通往各村庄的道路之后，孟德县的社会经济发展速度明显提高了。现在，村民们生产的产品都由小商贩上门收购，为全县少数民族消饥减贫和增加收入做出贡献。”虽然莱州是全国最困难的地区之一，但目前莱州省的全部乡村都建了通往市中心的水泥路；98%的村庄有摩托车道，甚至汽车也可以通行。这得益于2022年，当地交通部门集中抢修14条主要道路，确保交通畅通。莱州省交通运输厅副厅长谢德雄说：“省交通厅对主要干道、区域连接性道路进行路面修复、沥青铺设。截至目前，国道、省道已实现100%沥青化并拓宽路面。至于县内道路，截至目前，80%以上的道路已经铺设了柏油，其余道路正在铺设。”未来几年，莱州省的主要交通项目将建成，如内排-老街-莱州高速公路；黄连山公路隧道；连接各口岸的道路等。完善的交通设施将形成畅通的“动脉”，为莱州实现到2030年成为区域中等发达省份的目标创造强大动力。（完）