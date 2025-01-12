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探索河内奥黛裁缝传统手工艺村泽舍

河内市应和县和林乡的泽舍手工艺村以其千年奥黛裁缝传统而闻名。作为代代相传的手艺，泽舍奥黛以其独特的技艺和秘诀打造了享誉盛名的品牌。近期，泽舍奥黛裁缝技艺更被授予国家级非物质文化遗产称号，进一步彰显其文化价值。

泽舍村位于距离河内市区约60公里的地方，被誉为越南传统奥黛的发源地。这里有一个世代流传的独特现象：“男缝女耕”。村里的男子从小便跟随长辈学习设计、裁剪和缝纫技艺，成为家族奥黛制作的核心传承人。随着社会的进步，如今女性也开始积极参与这项传统工艺，为古老的技艺注入新的活力。

“从前没有缝纫机时，泽舍的男人们只带着剪刀、针和尺子走村串户为人缝制奥黛。如今，情况已经大不相同，不仅是女儿，甚至儿媳、女婿也开始学习这门手艺。”泽舍村的艺人武氏姮如是说。

目前，泽舍村共有500多户居民，大多数以制作奥黛为生。村里的孩子从6至7岁便开始接触这门手艺，到了15至16岁已能独立完成一件传统奥黛的制作。许多家庭已将这门技艺传承了三四代，培养出无数技艺精湛的工匠。艺人彦文达表示：“这是我们祖传的手艺。我从小开始学习，先从持针开始，逐步掌握缝制技巧。这不仅需要时间，更需要传承的热爱和血脉延续。我们泽舍人无论是传统款式还是现代设计都能驾驭，并拥有独特技法，使制作的奥黛优雅精致。”

泽舍奥黛的最大特色在于垂直手工缝制技术，这种技艺能够将针线完全隐藏在衣服内侧，使每件奥黛都量身定制，既完美贴合身形，又保持柔软飘逸。单件奥黛的缝制工费约为35万越盾（约合15美元），根据面料和装饰的不同，成衣价格从数百万越盾到上亿越盾不等。每年10至11月是泽舍奥黛的生产旺季，人们纷纷为迎接春节准备新衣。

随着奥黛产业的发展，泽舍村的面貌焕然一新。村中道路整洁，房屋现代化，村民生活水平显著提高。许多家庭还开设了自己的店铺，不仅创造就业机会，还进一步推广了泽舍奥黛的品牌。

如今，泽舍奥黛不仅在越南各大文化旅游活动中展现风采，还远销中国、韩国、蒙古等国家。

2004年，泽舍村被授予“传统奥黛缝制村”称号。2024年底，泽舍奥黛裁缝技艺被正式列入国家级非物质文化遗产名录，这一殊荣极大地鼓舞了村民们的士气。这不仅是对泽舍奥黛品质的高度肯定，更是对越南传统文化传承的深切认可。

未来，泽舍村将继续发扬这项珍贵的传统手艺，让越南奥黛的优雅之美在全球舞台上绽放光彩。（完）

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