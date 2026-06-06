探秘宣光大山深处的“陆龙湾”

“陆龙湾”：隐匿于群山之间的秘境正悄然苏醒

人们常把上林称作“群山深处的陆龙湾”。这一充满诗意的称谓，不仅是对其壮丽山川景色的赞美，更是对这片山水相依、浑然天成之地的生动写照。在这里，群山与碧水交相辉映，共同勾勒出一幅既雄伟壮阔又柔美秀丽、充满诗意的自然画卷。

从水码头出发，一叶叶小船载着游客轻轻划过面积超过8000公顷的湖面，眼前随即展开一个截然不同的世界。原始森林倒映在平静如镜的湖水之中，一座座石灰岩山峰拔地而起，宛如点缀在碧海蓝天之间的岛屿。远处，岱依族、瑶族和赫蒙族村寨静静隐匿于山坡之间；袅袅炊烟在暮色中缓缓升起，为这片山水增添了几分宁静与诗意。

在这片山水之间，关于九十九座山峰的传说至今仍被长辈们围坐在火塘旁娓娓道来。相传，昔日曾有一群凤凰飞到这里筑巢，每只凤凰停驻在一座山峰之上。然而山峰只有九十九座，无法容纳最后一只凤凰，它只得振翅远去，留下无尽的遗憾，也留下了流传至今的神秘传说。正是这些形态各异的山峰——时而柔美舒展，时而巍然耸立——共同构成了一处独具特色的自然景观群，仿佛是大自然精心雕琢而成的一件巨型艺术品。

上林乡党委书记阮文和表示，正是自然景观与社区生活的和谐交融，赋予了这片土地独特的魅力。他说，“上林不仅拥有优美的自然风光，更蕴含着深厚的文化底蕴。我们明确将旅游发展与文化传承、生态环境保护相结合，让每一位来到这里的游客不仅能够欣赏美景，更能感受到这片土地独有的文化精神和人文魅力。”

奎尼瀑布。图自越通社

在遗产秘境中体验原生态风光与文化魅力

如果说上林的美景从第一眼起便让游客流连忘返，那么这里丰富而独特的体验则更令人难以忘怀。这里无需现代化的游乐设施，原始纯净的自然风光与当地居民的淳朴热情，便足以构成其独特而持久的吸引力。

虽然已经多次游览越南北部山区，但当来到纳杭—林平生态湖时，来自河内的游客阮玄庄依然难掩兴奋惊喜之情：“我原以为这样的景色只会出现在电影或照片里。可当自己坐在船上，看着群山倒映在湖面上时，那种宁静祥和的感觉令人难忘。这里没有拥挤的人群，也没有城市的喧嚣，真正是一个让人放松身心、放慢脚步的地方。”她说道。

沿着蜿蜒的山间溪流前行，游客便会来到奎尼（Khuổi Nhi）瀑布。洁白的瀑流从数十米高处飞泻而下，穿行于覆满青苔的岩石之间，展现出原始而壮观的自然之美。站在瀑布脚下，聆听水声潺潺不绝，感受扑面而来的清凉水汽，仿佛所有疲惫都在这一刻悄然消散。

除了奎尼瀑布之外，纳梅（Nặm Me）瀑布、双龙（Song Long）洞和奎平（Khuổi Pín）洞等景点，也共同构成了丰富多样的旅游生态体系。

然而，真正赋予上林独特魅力与“灵魂”的，或许正是当地各民族丰富多彩的文化生活。当夕阳西下，游客可以入住岱依族传统高脚屋，围坐在温暖的火塘旁，聆听悠扬婉转的天琴琴声，与旋律悠远绵长的天曲相互交织。那些民歌仿佛在诉说着大山与森林的故事，讲述着当地人民的生活与情感，以及一代代传承不息的农耕文明。

上林的美食同样深深烙印着大山的气息。从朴实可口的烤溪鱼、干水牛肉，到香醇浓烈的玉米酒，每一道佳肴都沿用传统方式制作，最大程度保留了食材最本真的风味。

阮文和表示，当地将继续重视推动社区旅游可持续发展，在不断提升旅游服务质量的同时始终保留上林质朴自然的独特风貌。他说，“我们希望每一位来到这里的游客都愿意再次回来，不仅是因为这里的美丽风景，更是因为上林人民的热情与真诚。”（完）