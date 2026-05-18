为掌握越南电动车技术的“主动权”，推动电动车生产与使用，不仅契合能源转型的必然趋势，更是越南抢占核心技术制高点的重要抓手。其中，提升本土化率被视为助力国内企业深度融入全球供应链、实现未来能源自主的“关键钥匙”。

本土技术自主迈出新步伐



在全球面临化石燃料供应紧张与价格波动等多重挑战的背景下，推动电动化及清洁能源交通工具转型，已成为保障越南能源安全、实现可持续发展的迫切需求。

越南工贸部工业局副局长范文军自2022年起便开始使用 [VinFast](https://vinfastauto.com?utm_source=chatgpt.com) 电动车。他指出，电动车不仅是一种交通工具，更代表着一个全新的工业生态系统。结合自身实际体验，范文军分享道：“刚买车时，家人也曾担心起火爆炸的问题，但经过一段时间使用后，电机的耐久性和运行效率完全打消了这些顾虑。这是一种必然的转变，就像我们从‘砖头手机’过渡到智能手机一样。”

有观点认为，越南电动车产业目前仍高度依赖进口零部件。但从范文军的专业角度来看，这一说法并未真实反映当前实际情况。

数据显示，截至2025年底，越南已制定28项与充电桩、充电站及动力电池相关的标准和技术规范。预计到2026年第三季度，这一法律框架将得到全面完善。同样截至2025年底，VinFlash各类车型的本土化率已达到约60%；随着河静省电池工厂的稳定投产，这一比例有望进一步提升至80%。

尤其值得关注的是，越南已逐步掌握了电机和电池等核心技术，而这些部件正是电动车价值占比最高的部分。与此同时，新的投资项目还计划将储能电池领域的本土化率提升至80%至90%。

与传统汽车领域外资企业经营数十年后本土化率仅为10%至15%相比，本土电动车产业的发展速度，充分彰显了越南提升制造能力、掌握核心技术的决心。拥有从电机到储能电池的技术能力，不仅有助于越南减少对进口的依赖，也为未来向国际市场出口技术创造了机遇。

VinFast越南电动摩托车公司总经理黄河表示，企业的愿景是打造可持续的绿色出行生态系统。他透露，通过建设15万个充电接口及越南最大的分销网络，VinFast正让拥有电动车变得前所未有的便利和有趣，同时进一步巩固其在国内电动车工业生态中的链主企业地位。

绿色供应链迎来突破性政策支持



为推动电动车产业发展，越南工贸部同步实施多项支持配套工业发展的政策，并颁布第205/2025/NĐ-CP号法令，对2015年11月3日颁布的第111/2015/NĐ-CP号关于配套工业发展的法令部分内容进行修改和补充。相关机制旨在保障产业可持续性、提升竞争力，并推动国内工业生态体系的形成。

目前实施的优惠政策力度空前，涵盖税收、土地及土地租赁等方面的优惠：企业前4年免税，后续9年享受减税。值得注意的是，工贸部还采用严格标准，以保护并促进本土企业发展。

具体而言，目前已有约700家企业参与VinFast供应链，形成了强大的配套工业生态体系。外资企业若希望享受优惠政策，则必须在供应链中至少有一家越南企业参与。同时，享受优惠的产品必须具备较高科技含量，而非单纯从事组装。

品牌与竞争战略研究院院长武智成博士强调，发展电动汽车产业不仅仅是提高产量，更重要的是掌握精密机械、软件以及循环经济等核心技术。

为实现绿色转型的成功，越南需要从供给和需求两端同步推进。从供给端看，应支持企业生产，并通过“Go Global”等计划提升能力，帮助中小企业参与全球供应链；从需求端看，则需扩大市场规模，为配套工业生态系统的发展创造有利条件。

武智成进一步分析指出，电动车的成功不仅是企业层面的故事，更是市场发展的结果。只有当市场规模足够大时，由数百乃至数千家企业组成的配套工业生态系统，才具备可持续发展的条件。他认为，这是一场市场的竞争游戏，健康的竞争将倒逼企业不断创新，提升技术透明度与质量。

总体来看，随着2026年第三季度充电站法律框架的完善，越南正进一步夯实关键基础设施，为构建完整的电动车生态系统奠定坚实基础。精准的支持政策、掌握核心技术的努力、完善的基础设施以及健康的竞争环境相结合，将成为越南电动车产业实现突破的关键，并助力实现2050年绿色增长与“净零排放”目标。 (完)