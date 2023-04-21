捷克总理彼得·菲亚拉：捷克始终重视巩固和发展与越南的关系

越南国家主席武文赏21日下午在主席府会见正在对越南进行正式访问的捷克总理彼得·菲亚拉。

武文赏主席在会见中强调，越南国家和人民始终高度重视并希望促进与捷克在各个领域的传统友谊关系。

菲亚拉总理对首次对越南进行正式访问表示高兴；对越南国家和人民表示印象深刻，高度评价越南经济社会发展成就和在地区乃至世界上的对外地位；重申捷克始终重视巩固和发展与越南——捷克在东盟最重要的合作伙伴的关系。

武文赏主席高度评价越南政府总理范明政与菲亚拉总理的会谈结果；建议双方密切配合，落实好访问期间达成的共识，充分发挥两国内在潜力和空间，通过加强各级代表团互访，推动经贸、投资合作，弘扬教育培训领域的合作传统，促进两国旅游和人文交流，进一步推动两国在新时期的合作。

菲亚拉总理对武文赏主席的建议表示赞同，强调两国政府将密切配合，继续为两国企业扩大投资和经贸合作创造有利条件。捷克总理建议，通过早日开通两国直航和在越南的捷克文化中心揭牌，推动两国政治、外交、经贸、人文等领域的全面合作。

双方同意继续在多边论坛和国际组织，特别是在联合国、亚欧会议、东盟-欧盟合作框架内密切协调配合、相互支持，为地区和世界和平、合作与发展作出贡献。

对于包括东海在内的安全问题，两国领导人强调需要通过和平方式解决争端问题，符合国际法，特别是1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS 1982）。

武文赏主席感谢并建议捷克政府继续为旅居捷克越南人融入当地社会并稳定生活创造便利条件；请菲亚拉总理向捷克总统彼得·帕维尔（Petr Pavel）转达在适当的时候访问越南的邀请。（完）