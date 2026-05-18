挖掘零售市场潜力 助力实现两位数增长

胡志明市零售市场正呈现积极复苏信号。今年前四月，商品零售和服务业收入总额同比增长约16%，创下一年来最高增幅。这一增长势头也为该市商贸服务业今年实现两位数增长目标增添更多信心。

提振国内消费正被视为保持经济增长势头的重要动力之一。政府在关于促进国内市场发展、刺激消费、深入推进“越南人优先使用越南货”运动的第88号决议（88/NQ-CP）中强调国内市场发展新方向之后，众多零售企业纷纷加快扩展分销体系、加大科技投入并优化供应链。

专家认为，胡志明市零售行业未来增长空间已不再主要集中于市中心区域，而正加速转向城郊地区、工业园区、卫星城以及以及融合物流、科技和体验式消费的现代零售空间。

目前，大多数大型零售企业都已在郊区市场开展业务。除了扩大市场版图之外，各大零售企业还正在重构商品结构，提高越南货占比，积极推进“越南人优先使用越南货”运动，与供应商协同合作，丰富“一乡一品”产品种类，从而优化销售价格并刺激国内消费。

胡志明市工贸局指出，销售收入持续稳定增长表明，只要方向得当，市场仍蕴藏着巨大的发展空间。其中，扩大分销网络的措施已展现出切实成效，尤其在新兴消费空间中，对促进消费增长发挥了积极作用。

胡志明市工贸局贸易管理处副处长阮明雄表示，扩大现代零售网络，加快将稳价产品送到郊区居民手中，是当前振兴市场、提升消费力、实现今年贸易行业两位数增长目标的重要举措之一。

胡志明市工贸局副局长阮元方也强调，胡志明市将多措并举 ，支持企业在原平阳省和巴地—头顿省地区搭建分销体系。

在国内消费持续被确定为重要增长动力的背景下，有效挖掘新兴市场潜力将成为胡志明市零售业保持高增长势头并实现两位数增长目标的关键因素。（完）