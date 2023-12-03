挖掘文化内涵 打造一流文旅品牌

《到2020年越南文化产业发展战略和2030年愿景》中明确提出，将文化旅游发展成为重要服务经济产业，到2030年文化旅游产业占旅游业总收入约400亿美元的15%至20%的目标。

文化旅游强劲发展

越南文化体育与旅游部旅游局局长阮重庆表示，近年来，越南在保护和弘扬文化遗产价值方面做得很好。系列音乐节、电影节、时装秀、当代艺术节等新型文化旅游产品得以开发且发挥了积极的作用。最近韩国女子演唱组合Black Pink的巡演引发了在河内乃至越南寻找住宿设施的“浪潮”是个典型的例子。

文旅产品打造了越南一流的旅游品牌。在2022年世界旅游奖（World Travel Awards 2022）上，越南被评为“世界领先遗产目的地”。这是越南第三次获得该奖项（前两次分别是2019年和2020年）。越南广南省会安市第三次荣获“亚洲领先文化城市目的地”等。

据文化遗产局代表，各遗迹、景区获得排名后吸引了大量游客。2019年，仅越南的8个世界文化和自然遗产区就接待游客超过2130万人次，其中国际游客约1060万人次。顺化古都和下龙湾分别于1993年和1994年被列为“世界文化和自然遗产名录”时，接待游客量从几万人次迅速增加到了上百万人次等。

确保文化遗产保护与旅游开发之间的和谐

许多非物质文化遗产已成为吸引国内外游客的旅游目的地，以遗产打造当地独特的旅游品牌和印记。在越南的世界遗产地，形成了负责任和可持续的旅游路线（包括缓冲区和周边地区），例如民宿游、手工艺村、果园、生态、海滩旅游等旅游目的地。这促使创造了新的文旅产品，减轻遗产核心地区的负担，有助于创造就业和改善当地民众的生活水平。

据越南国家旅游局的介绍，尽管取得了不少成就，但发展文化旅游仍面临一些挑战，诸如：旅游目的地、旅游产品和服务在吸引游客方面存在着激烈的竞争；发展文旅产业的相关法律框架还不健全；旅游宣传推介效果不高；人力资源缺乏等困难。

越南国家旅游局局长阮重庆表示，旅游业需要制定同步政策，确保文化遗产保护与发展之间的和谐。促进旅游业走向绿色和可持续发展道路，特别是鼓励发展与社区文化相关的负责任旅游。

另一方面，要把文化旅游、智慧旅游相结合，形成大型文化旅游中心，如河内、下龙、顺化、岘港、会安、胡志明市、芹苴等。每个地方要打造具有竞争力的文化旅游品牌。通过在国外举办系列越南民族音乐节、电影节、美食节、文化旅游节等文旅活动，宣传推广越南国家文化旅游形象。

此外，要进一步提高信息技术的应用水平，在地区和世界各地宣传推广各类文化旅游产品，打造特色的越南文化旅游品牌。

可以说，发展文化旅游符合越南旅游业的发展潜力和优势，紧跟人类发展的大趋势。 这不仅增强越南旅游业的竞争力，还有助于保护遗产独特的文化价值，为社区带来可持续的生计。（完）