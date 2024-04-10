按下“加速键” 扩大越南商品对十几亿人口市场的出口

越南商品对华出口余地很大，增长速度将随着国内企业产品质量的提升而增加。

地理位置相近 自贸协定数量多

2023年越南榴莲出口总额将达近22亿美元，其中仅对中国的出口额就达21亿美元，出口量近50万吨。就果蔬行业而言，去年这个十几亿人口的市场从越南进口了近36亿美元货物。

2023年，越南对华出口额达10亿美元以上的产品共12类。其中，营业额超100亿美元的最大两个产品类是手机和零部件（168.7亿美元）；计算机、电子产品和零部件（130 亿美元）。

上述产品类助力2023年越南对华出口额超620亿美元，两国双边贸易额近1720亿美元。

2024年第一季度，越南与中国双边贸易继续加速增长，达到420亿美元以上。其中，越南对华出口126.8亿美元，增长5.2%；从中国进口294亿美元，比2023年同期增长24.4%。

鉴于上述成果，对华出口继续成为越南2024年一季度和2024年全年进出口外贸活动的亮点。

可以说，近年来，越南与中国双边贸易持续增长。双方扩大优势产品特别是农产品的市场开放，使得这一产品类取得了令人瞩目的增长。

中国驻越大使熊波表示，两国经贸投资合作一直保持强劲发展势头，在世界总体外部环境复杂演变、充满挑战背景下，保持这样的发展势头十分不易。过去一年，在复杂的外部环境下，中越经济发展遇到不少挑战，但都能保持5%以上的增速，这是非常了不起的成绩。

近年来，越南与中国签署了许多双边合作协议以及多边协议，如《中国—东盟自由贸易协定》（ACFTA）、《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）等。此外，中国还在加速推进《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）的谈判进程。这些自贸协定助推越南和中国的进出口外贸强劲增长。

据越南工贸部的统计，越南输华货物获得优惠原产地证书（C/O）（Form E和RCEP）的出口货物数量位居第一，涉及金额超过170亿美元， 2023年预计将高于这一数字。

此外，中国与越南相距较近，消费习惯也有很多相似之处，这也成为越南商品出口到该市场的巨大优势。

目前，越南有14种农产品通过正贸渠道对华出口。未来，当中国对越南鲜椰子、冷冻蔬果、柑橘类水果等多种新农产品开放市场后，这个数字还会更大。此外，中方还将为越南药用植物、牛肉、猪肉以及畜禽产品等开放市场。

提升出口商品质量

中国对进口商品的需求不断增加。值得注意的是，中国不再是一个低端市场，该市场对进口商品的质量要求越来越高，包括加工制造类和农水产品等“敏感”商品类。

但是，一旦进口商对质量感到满意，即使贸易环境不是很便利，越南企业也将拥有许多优势。

拥有封闭式、规模化的果蔬生产链和满足苛刻市场高标准的加工厂体系的东侨食品出口股份公司（Doveco）表示，中国消费者的要求与欧盟和美国一样高。因此， Doveco认为，越南企业在征服中国市场时需要认真对待。

中国正在扩大对越南多种农产品的开放。为了有效开拓这个数十亿人口的市场，国内农业生产行业需要实现生产流程标准化来满足进口商的需求。（完）