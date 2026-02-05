拓展越美高科技、能源及供应链合作

据越南工贸部2月5日发布费消息，在《越美公平与平衡的对等贸易协定》第六轮谈判间隙，越南代表团团长——工贸部代理部长黎孟雄于2月2日下午与美国负责经济增长、能源和环境事务的副国务卿雅各布·赫尔伯格（Jacob Helberg）举行了工作会谈。



会议期间，双方深入探讨了在越南与美国正加紧落实全面战略伙伴关系并进入贸易协定谈判关键阶段的背景下，促进双边经济合作的重大方向。



双方一致认为，拓展具有深度和高附加值的新合作支柱，有助于巩固越美经济关系的长期基础。



赫尔伯格强调了美国在人工智能（AI）、数字技术、能源、供应链及新的经济合作模式等关键领域加强与越南合作的兴趣。



美方表示关注，并建议越南为美方投资于越南的高科技项目提供支持。

黎孟雄表示，越南注意到并高度评价美方提出的创新型合作建议；其中包括支持美国企业在越南高科技领域投资的设想。



黎孟雄也强调，越南将与美国的合作视为提升越南在全球价值链中地位的战略支柱；同时表达了在高科技、制造业、能源、航空航天和绿色经济等领域推动更实质性合作的愿望。越南愿意增加从美国进口高科技产品，从而有助于实现和谐、可持续且互利共赢的贸易平衡。



关于双边贸易谈判进程，黎孟雄强调，越南坚持对话与合作的做法，并对美国出口商品展现了极具吸引力的开放水平。在此基础上，黎孟雄建议美方继续紧密配合，营造与两国全面战略伙伴关系相适应的谈判空间，以早日完成贸易协定谈判，为两国企业和投资者建立稳定、可预测的框架。



会谈结束后，双方同意保持经常性交流，加强政策和操作层面的协调，从而推动战略性、实质性和高效的新合作方向，为越美经济关系的长期稳定发展作出积极的贡献。（完）