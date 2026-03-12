拓展越南与西澳大利亚州合作空间

越通社驻澳大利亚记者报道，3月12日，越南驻珀斯总领事馆与西澳大利亚州—越南商务理事会（WAVBC）联合成功举办“越南—西澳大利亚：贸易与投资机遇”企业论坛。该活动吸引了当地政府、外交机构、贸易促进组织以及两国企业和投资者代表广泛参与。



此次活动在越澳关系已升级为全面战略伙伴关系的背景下举行，为双方在贸易、投资、能源转型、创新以及企业对接等领域深化合作创造了新机遇。



越南驻珀斯总领事阮清河在论坛开幕致辞中表示，西澳大利亚州凭借在能源、战略矿产、农业、教育和科技等方面的明显优势，成为了越南的重要合作伙伴。而越南正崛起为亚太地区最具活力的经济体之一。她强调，越南驻珀斯总领事馆将继续发挥桥梁作用，支持两国企业加强合作，推动越南与西澳大利亚州经济关系与越澳全面战略伙伴关系的地位相匹配。



越南驻悉尼副总领事、越南驻澳大利亚商务处负责人陈氏清美在论坛上介绍了越南经济总体情况，并指出越南不仅是潜力巨大的消费市场，也是全球供应链中的重要生产中心和关键一环。在双边合作方面，她强调，越南与西澳大利亚州在能源与矿产、高科技制造、高科技农业、教育培训、物流以及数字经济等领域拥有广阔合作潜力。她承诺，越南驻澳大利亚商务处愿继续为两国企业提供合作对接、市场信息和投资经营方面的支持。



西澳大利亚州能源与经济多元化部全球网络执行总监RobynRobb表示，越南是该州在拓展市场和多元化供应链战略中的重要伙伴。



澳大利亚出口协会首席执行官Arnold Jorge认为，两国应在充分利用资源、建材、绿色技术、人工智能以及高端食品等领域合作潜力的基础上进一步推动双边贸易发展。他指出，越南正成为多家澳大利亚品牌的重要制造基地和供应中心。



活动期间，越南国家航空公司（Vietnam Airlines）代表介绍了扩大越澳直飞航线网络的规划，其中包括开通连接两国主要城市的直飞航班的计划，为促进两国贸易、旅游合作及民间交流创造便利条件。

此次论坛不仅提供了有关投资环境的最新信息和战略分析，也为两国企业搭建了直接交流的平台。活动期间举行了多场双边交流，为双方在能源、制造、教育和科技等领域拓展合作机遇。 秉持开放务实、面向行动的精神，2026年越南—西澳大利亚企业论坛取得积极成效，为推动两国贸易和投资合作在新阶段持续发展注入动力。