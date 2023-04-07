拓展山西古城步行街空间 进一步提升景点吸引力

河内市山西古城步行街运营一年后已经确立了其为备受欢迎旅游景点的地位和作用。不仅吸引了河内郊区人们前来游玩，山西古城步行街的吸引力还超越了地理界限，吸引大量永福省和富寿省人民前来参观和体验。特别的是，山西古城步行街为促进旅游和贸易活动发展以及增加地方财政收入做出了贡献。

吸引力十足

山西市（县级）人民委员会透露，步行街试运营一年后，参观人数超过了42万人次，平均每晚接待游客量达近1万人次，特别是有的晚上游客量高达2.5到3万人次，这归功于精彩纷呈的文艺演出活动。

步行街的社会效应十分明显，景观和环境得到改善，古城文化空间得以有效保护和弘扬；古城历史遗迹、文化工程修缮工作得到高度关注、基础设施建设提档升级等。在河内整个郊区还没有夜间旅游产品之时，山西古城步行街就满足了人们的需求，成为山西市的一大亮点。

为了创造一个令人印象深刻的旅游目的地，山西市已大力投入景观装修和基础设施更新改造工作。山西古城遗址价值保护和弘扬项目一期工程已经完工，形成了“山西古城鸽子群”，将500条锦鲤鱼和鲤鱼投放到两个玉井中等。

另一方面，山西步行街上举行丰富多彩的文艺和体育互动活动以及捏面塑、写书法、竹竿舞、拔河等各种民间游戏，设置纪念品、“一乡一品”产品和美食展区等。

将步行街范围拓展到山西古城遗迹和周围街道已形成了公共文化空间和商业街综合体，有助于大力促进周围街道的经营活动发展。特别的是，荣耀度假村（Glory resort）、草园度假村、菠萝蜜村等旅游住宿接待单位的游客量增长了20-30%。甚至周末，许多度假村入住率达100%，无法满足游客的需求。

拓展步行街空间

山西市人民委员会主席吴廷五透露，山西古城步行街试运营一年后，该市已征求有关部门和人民对拓宽步行街空间的意见。预计，山西市将把步行街范围拓展到古城周围街道；旨在将古城城壕和艺集市地区的地理位置和基础设施现有优势充分挖掘出来，助推山西市夜间经济的发展。

对直接受步行街拓展影响的65户家庭和50名游客的初步考察结果表明，100%受访者评价称，近期步行街高效运行并取得实效；72%受访者同意扩大步行街范围。在该地区，山西市研究增开夜间餐饮服务区、娱乐购物区等。该市将投资建设基础设施、美化景观，在满足相关条件后将汇报市人民委员会审批按照既定提案扩大步行街范围等。

此外，山西市还试点推出电动旅游观光车服务，以满足游客参观各处遗迹和山西古城步行街的需求。电动旅游观光车路线将经过唐林古村、文庙、园山花卉盆景村等景区。与此同时，山西市将补充公交车驶往荣耀度假村、菠萝蜜村、同模高尔夫场、草园度假村、广西度假村等各度假区，为满足人民和游客的需求以及打造新旅游产品做出贡献。（完）