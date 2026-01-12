拓宽可持续增长的资金来源

根据越南国家银行的数据，截至2025年11月底，绿色信贷余额预计达到约750万亿越盾，平均增速高于经济体的信贷整体增长水平。



越南国家银行领导表示，近期绿色信贷取得了积极进展，重点集中在可再生能源、高科技农业、循环经济、废物处理及节能等领域。

政治局于2025年5月4日颁布关于发展民营经济的第68-NQ/TW号决议以及国会第198/2025/QH15号决议，已确定对绿色项目实施利率补贴的主张。为贯彻政治局的指示，越南国家银行正同财政部协调，提请政府颁布一项议定，由国家预算出资，为贷款展开绿色项目和循环经济项目的民营企业及个体工商户提供每年2%的利率补贴。

为进一步拓展资金来源，越南银行业协会副主席兼秘书长阮国雄建议，按照公私合作模式成立绿色信贷担保基金，以支持企业获取资金，同时吸取现有担保基金局限性的经验。阮国雄提议：“尽快将碳信用交易平台投入运营被视为推动银行开发与碳市场挂钩的新金融产品的重要工具。”

越南正面临增长模式转型所带来的的重大机遇。为了把握这一机遇，需要同步实施三大支柱，即实现资金来源多元化、完善绿色分类法律框架，以及加强财政政策与货币政策配合等。其中，银行系统作为核心资金中介，将继续发挥引领作用。（完）