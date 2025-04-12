拉美媒体：越南打开对美贸易关系中的‘钢铁之门’

越通社驻拉美记者援引拉丁美洲通讯社的报道称，决定启动涵盖关税问题的贸易协定谈判，为越南与美国之间的经贸关系打开了一扇“钢铁之门”。

4月11日刊登的《越南打开对美贸易关系中的‘钢铁之门’》文章强调，越共中央总书记苏林特使、越南政府副总理胡德福及越南特别工作代表团，已圆满完成党、国家和政府交付的任务和目标。

据拉美通讯社的报道，在过去几天紧张的谈判中，最突出的成果是越南特别工作组成功说服美方同意就双边贸易协定展开谈判--这是华盛顿此前多次回避的问题。

拉美通讯社突出了越南与美国就关税问题展开谈判正式达成共识，并强调这是上述协议中“最重要的支柱”。在接下来的日子里，越南政府将考虑成立由部长级官员组成的技术谈判小组，以具体落实特别工作组已取得的成果。

在最近与被指定为越美双边贸易协定首席谈判官的美国财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）会面时，越南政府副总理胡德福表示，越南已为参加相关讨论做好准备。他建议双方尽早就具体内容展开磋商，以尽快达成协议，推动越美经贸关系稳定、可持续发展，更好地满足两国人民和企业的利益。

斯科特·贝森特部长感谢越南已迅速采取积极措施，解决美方关切的问题，同时对启动双边贸易协定谈判的协议给予高度评价。

拉美通讯社强调了越南政府总理范明政的指导意见，即越美之间的谈判应置于两国总体关系框架之中，同时考虑到包括越南已签署的17项自由贸易协定在内的全球联动。

该通讯社报道称，越南与美国将本着全面战略伙伴关系的精神开展贸易协定谈判，基于相互尊重，寻求符合双方利益的解决方案，推动建立公平、可持续的贸易体系，为两国人民与企业带来实实在在的利益。（完）