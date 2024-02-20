投资者对越南房地产市场持有乐观态度

迈进2024年，各家越南房地产龙头公司已对越南房地产市场，尤其是写字楼和工业地产的发展持有乐观态度。

据第一太平戴维斯越南公司（Savills Viet Nam）表示，尽管面临许多困难，但外国投资者仍十分关注房地产市场乃至越南市场。此外，最近惠誉国际信用评级有限公司（Fitch Ratings）已将越南长期国家信用评级上调至BB+，展望为“稳定”。2024年，基于外商直接投资稳定和政府纾解房地产业面临困难的努力、增加公共投资和及时调控各项经济政策，刺激增长等举措，越南GDP增长有望将达6-6.5%。

2023年第四季度，大量外资 已流入房地产市场，如韩国酒类制造商海特真露(HiteJinro) 已在越南太平省投资建设面积超8.2公顷的厂房。此外，中国得力集团对海阳省大安工业区投资建设面积约21.2公顷、投资资金达2.7亿美元的厂房。韩国晓星(Hyosung)集团将在巴地头顿省富美二号工业区投资7.2亿美元投资兴建碳纤维和材料生产厂等。

在零售领域，外资企业投资活动较为活跃。2023年9月，韩国乐天集团的河内西湖乐天购物中心（Lotte Mall West Lake）正式投入运营。与此同时，THISO在胡志明市的第三家易买得（E-mart）投入运营，预计将进军北部。

在写字楼市场分段，85%的在越快速发展公司都需承诺保证环境-社会-公司治理（ESG）标准，这同时是致使市场上绿色标准办公室需求增加的因素。到2026年，胡志明市被期望将拥有达到A级标准的30万平米写字楼。未来，胡志明市A级和B及写字楼供应源将达到绿色标准。

在河内，从先进到2026年，15个新的项目将供应近39万平米写字楼，值得注意的是A级写字楼占未来供应量的86%；绿色写字楼建筑面积将占河内未来写字楼面积的18%。

第一太平戴维斯越南专家表示，最近，房地产市场迎来喜讯，许多法律规定得到通过，如《房地产经营法》（修正案）、《住房法》（修正案）和《土地法》（修正案）获通过。第一太平戴维斯河内公司经理马修·鲍威尔（Matthew Powell）认为，这些法律获通过被视为2024年投资市场迎来的积极信号，提振投资者的信心。

全球房地产顾问公司莱坊(Knight Frank)越南公司首席执行官克莱恩（Alex Crane）对《土地法》（修正案）对房地产市场的影响持乐观态度，强调，长期来看，这是市场的积极信号，有助于完善现行法律对市场的法律法规文件。他同时对未来工业地产市场的愿景较为乐观。

克莱恩表示，自2016年以来，出租的预建厂房供应量增长了两倍。预计未来3年，该预建厂房供应量将增长65%，更好地满足现有客户、投资者和新加入市场企业的需求。鉴于此，出租价格将保持稳定。（完）