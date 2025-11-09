把越南海葡萄推向世界的“带路人”

黎边回忆说，创业初期，公司在成本、种苗繁育技术和保鲜技术等方面面临重重困难。最大的问题是如何保持海葡萄的新鲜度，以便进入更远的市场。

为此，他与同事们投资建立了独立的实验室，引进必要设备，自主开展技术研发与工艺改进，不断提升产品附加值。

经过多年的努力，黎边成功研发出脱水海葡萄的生产与加工技术。这一突破性技术使智信海葡萄顺利打开了通往国际市场的大门。

在此基础上，他继续投资建设现代加工厂，引入符合 HACCP 和 ISO 22000 标准的质量管理体系，满足日本、美国、韩国及欧洲等苛刻市场的严格要求。从养殖、采收到加工、包装的每个环节都实行严格监控，确保产品安全可靠、来源可追溯。

目前，公司产品已出口至20多个国家和地区。每年为国际合作伙伴提供数百吨加工海葡萄。其中，智信海葡萄的产品已常年进入日本、韩国等大型超市体系。

除专注生产外，黎边还积极与当地农户合作，推动可持续养殖模式。庆和省沿海上百户渔民通过参与智信公司的供应链获得了稳定收入。公司提供技术支持、优质种苗并保底收购，让农民安心生产。

庆和省人民委员会领导透露，智信海葡萄是该省首个在2023年获得 OCOP 五星级认证的产品，标志着庆和海葡萄品牌发展战略中的重要里程碑。

除了经济效益，黎边还注重绿色发展，积极采用可再生能源、减少排放，并充分利用副产品以提升整体价值。从研发、生产到出口的全过程，黎边的创业历程展现了他不断进取、投身海洋经济的坚定志向，同时也为越南现代农业的发展开辟了新的方向。（完）