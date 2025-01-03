冲年起的两艘船

2025年1月1日上午，129海团军港洋溢着喜悦。数百名官兵及亲属到场送行，向DK1海上高脚屋拜年工作代表团送行。这是今年首次航程，给祖国南部大陆架官兵带来了陆地的情感和温暖。



海军第二区司令部政委陈孟战大校勉励两舰官兵和DK1海上高脚屋官兵到岗履职，并向两位团长交付任务并赠送鲜花，他强调：“这是一趟送来陆地温暖、全国军民、海外同胞的礼物送给风头浪尖上执勤官兵。



此行虽有许多艰辛、大浪大风，但物资和礼物一定要送到高脚屋官兵手中。祝愿各位同志海上旅途平安，圆满完成任务，平安返回祖国大陆。”



鼓励首次远征出海、在家海上过年的年轻战士，海军第二区副政委杜宏缘大校紧紧握手，勉励每一位战士，突出完成DK1 海上高脚屋本领、坚强、在风头浪尖上的战士们的使命。



02号长沙舰船长阮灯强大尉表示，该船已计划并方案向DK1海上高脚屋运送货物和春节礼物。如果有大浪强风，货物和春节礼物将通过拖绳带到高脚屋上。无论多么困难和辛苦，春节物资和礼物都送到官兵手中。

年轻战士决心完成任务



这次给DK1海上高脚屋带送货物和春节礼物的行程中，有很多刚刚分配到DK1营的海军第二区训练中心的年轻战士。



第一次在海上迎春，每个战士的心情和情绪各有不同，但都有着共同的目的和决心训练备战，在每逢春节来临日子里，坚决捍卫祖国海洋和岛屿主权。



来自同奈省的黄明一下士分享道：“虽然远离陆地，我好想父母，但我会下定决心，圆满完成交给的任务。这是我第一次远离家乡，在海上过年，我怀念，好想家人。我想给父母拜年，你们放心，我一定会圆满完成各项任务。”



丁泰德中士表示：“这是我第一次出海，也是我第一次在海上过年。我想家庭、父母及激动。但我始终认为，在海军部队的一生中，没有什么比把青春奉献给祖国更美好的。能在春天的日子里守护天空、守护海洋，虽然辛苦，但也是一种荣幸。”



“陆地，请相信我们，相信DK1海上高脚屋的官兵。我们将坚定不移地在大海之间，守护平安 为人民喜迎新春”丁泰德中士说。

春天的礼物，来自全国军民的情感和心，将是巨大的精神动力，激励在风头浪尖上的官兵，安心工作，圆满完成各项任务，坚决捍卫祖国海洋和岛屿主权。（完）