把握机遇 加速对越南创新型初创企业的投资

10月30日上午，越南计划与投资部指派国家创新中心（NIC）与总部位于新加坡的风险投资公司Golden Gate Ventures联合主办主题为“创新克服挑战：一个转型中的越南的战略”的2023年越南创新投资基金论坛。

在论坛上，政策制定者、投资基金、创新创业界以及专家和顾问齐聚一堂，讨论、评估和分享对2024年越南创新创业投资市场未来的看法。

越南国家创新中心（NIC）主任武国辉表示，该论坛汇集了许多领域的资深演讲者，讨论和分析与地区和越南的创意创业投资息息相关的问题，从而提供多维度的视角，为今后创意创业投资策略指明方向，为越南的创新创业提供最佳的支持。

越南工贸部副部长陈维东表示，越南面临着许多挑战，同时也迎来许多机遇。为了抓住机遇，越南必须清醒地认识挑战。这也是将今年论坛选择 “创新克服挑战：一个转型中的越南的战略”的原因所在。

Golden Gate Ventures代表Vinnie Lauria表示，在对大多数经济体而言充满挑战的一年中，越南已将经济高速发展转型，肯定了其作为亚洲新兴经济发展中心的地位。凭借在全球供应链中的稳固地位，越南引进了跨国公司的投资，越南创新创业生态系统正在强劲发展。越南凭借其特有的地位，正在谱写增长的新篇章。

纽约证券交易所亚太资本市场主管Delano Musafer表示，越南不仅在亚洲，而且在全球市场迅速崛起。许多投资者正在关注具有强大转型策略和高增长的优质公司。这对越南来说是一个积极信号。

在政策方面，越南正在积极推动创新创业生态系统的发展，逐渐打造地区充满活力的生态系统。政府和政府总理正在大力指导各部委和地方实施任务和解决方案，以实施促进科学技术、创新的政策的任务和解决方案；重点实现三大战略突破，即制度改革、人力资源，特别是高素质人力资源和基础设施建设。

越南创新创业生态系统取得了长足发展。根据2023年全球创新指数报告，越南目前位列132个国家和经济体中的第46位，是连续13年创新成果优于发展水平的三个国家之一。

越南的创业生态系统在东南亚六大经济体中的排名从第五位上升至第三位，这反映在创意创业市场的资本投资比例以及在越南运营的投资者和投资基金的数量上。

今年前6个月，越南科技领域投资总额仍位居东南亚第三位，投资总额达4.13亿美元。

2023年越南创业峰会是第四年举行，由计划投资部主办，国家创新中心和Golden Gate Ventures联合举办，旨在将国际和地区投资基金与越南创意创业生态系统联系起来，同时建立促提高创新投资效率的政策对话机制。

该论坛也是投资基金展示其投资于越南初创企业和创新的承诺的平台。 2019年、2020年和2022年论坛上，参与基金数量和承诺投资的资金总额不断增加，从2019年的18只基金、4.25亿美元增加到2020年的33只基金、8.15亿美元和2022年的39只基金、1.5亿美元。（完）