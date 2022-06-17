承天顺化省首次举行“游览顺化”旅游推广活动

6月17日，承天顺化省旅游厅领导在河内举行的新闻发布会上发表讲话时披露，该省将于2022年6月20日至26日首次举行“游览顺化”旅游推广活动。

该活动的主题为“顺化不仅有遗产”，吸引众多越南著名旅游励志者的参与。这是

承天顺化省

旅游业一个重要宣传活动，旨在推广该省旅游形象，吸引更多的国内外游客前往承天顺化旅游参观。同时，还有助于刺激市场需求，恢复旅游活动，推出新的旅游产品，吸引投资商对顺化的无烟产业进行投资。

“游览顺化”旅游之旅将为特邀嘉宾打造了特别的旅程。这些嘉宾都是通过其在每次旅行记录下来的故事、照片、视频而激发人们的旅游灵感的人，诸如：旅游博主李成机、黎河竹、男演员平安、造型师Monsimi、摄影师武宝庆等。

这些特邀嘉宾将以特别的方式参访承天顺化省的熟悉旅游名胜，探索各处

旅游景点

，体验各种新的旅游产品。此外，他们还品尝顺化是各种传统菜肴，并了解顺化饮食文化的特色。这旅程的体验将给他们带来实用是资料以编制生动的故事，进而让公众带来一个既熟悉又陌生的顺化形象。

承天顺化省旅游厅厅长阮文福透露，开展该

旅游推广

活动的计划酝酿已久。然而，由于

新冠肺炎疫情

的影响给旅游业造成许多困难，这一计划不得不搁置。目前，越南已成功控制疫情，因此该省旅游厅已有首次举行“游览顺化”旅游推广活动的机会。（完）