承天顺化省注重吸引新客源 推动旅游业实现新突破

自2022年3月15日重新开放国门以来，承天顺化省国际旅游市场恢复不及预期。然而，为了创造新突破，今后该省将注重推出特色的旅游线路来吸引新的客源。

重新开放国门一年后，2022年承天顺化省接待游客量达200万人次，同比增长了189%，旅游营业收入超出年度计划的12.5%。到访顺化市各旅游景点的游客络绎不绝。

河内市游客阮秀渊说： “今日的承天顺化省与七年前相比变化较大，道路干净整洁，市貌焕然一新”。

岘港市游客黎妙玲说：“这是我首次租古装服饰的，很有时代感。顺化古都不愧于古香古色之称。而且这里的美食挺好吃，旅游服务质量也很好”。

与2022年接待国内游客人数爆棚恰恰相反，顺化省国际游客到访量不如预期。2023年本省力争接待游客350万人次，其中国际游客量占20-30%。为了实现这一目标，顺化省在凝心聚力开发国内旅游市场的同时，也在着力促进国际旅游市场的复苏。其中，除了泰国、马来西亚、美国、澳大利亚等传统客源市场之外，中国和印度被视为该省的潜在客源市场。

承天顺化省旅游协会主席丁孟胜说：“我们省已出台多项优惠政策，以吸引投资商对本省旅游业的投资。此外，也要加强各企业之间的对接，共同携手合力推出更多优质的旅游产品来吸引游客，尤其是北亚、印度和中国等国的游客”。

为了吸引新的客源，承天顺化省正制定具体计划，加大该省旅游形象宣传力度，完善旅游基础设施，提高旅游从业者的工作质量，注重开发富有当地特色的旅游线路。希望凭借全省的共同努力，各有关单位的共同参与，2023年承天顺化省旅游业可实现突破性发展。（完）