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批准《河内公约》彰显越南对融入国际一体化进程的坚定承诺
武黎太黄大使表示，此次批准表明越南不仅是参与者，还在积极为制定和实施网络空间行为准则及治理机制做出贡献，并推动打击网络犯罪的国际合作。他指出，此举还有助于越南能够通过公约机制加强信息共享与合作，从而主动维护国家网络空间安全。
作为该公约的早期积极参与者，越南有机会成为周边国家加入该框架的典范，并发挥连接技术先进国家与发展中国家的“桥梁”作用，在经验分享、能力建设和技术转让方面贡献力量。
自 2026 年 4 月 7 日越共中央总书记、国家主席苏林签署批准《河内公约》的决定后，公安部已着手制定国家实施计划，将公约条款纳入国内法律。武黎太黄大使强调：“这是一项重大任务，需要所有相关部委和行业的共同参与。”
与此同时，外交部计划促进并加强双边及多边合作，推动各项倡议落地，包括在河内设立联合国毒品和常规犯罪问题办公室（UNODC）打击网络犯罪区域中心，并与 UNODC 协调，鼓励更多国家签署和批准该公约。
武大使还分享道，越南将重点推动在数据共享、技术援助、人力资源培训和技术转让方面的实质性国际合作。越南还将加强政府、研究机构、企业与国际组织在网络安全和数据安全方面的联系，同时保持越南在塑造与技术相关的国际准则、伦理标准和法律框架中的积极作用。
目前，国际刑警组织（INTERPOL）和联合国毒品和常规犯罪问题办公室（UNODC）等国际组织正在积极鼓励各国加入该公约。
今年 6 月，在奥地利维也纳举行的联合国预防犯罪和刑事司法委员会第 35 届会议期间，越南预计将与 UNODC 合作，向其他国家分享其加入该公约的经验。（完）