扫码游高原：宣光省同文岩石高原开启“智慧旅游”新体验

同文岩石高原素以数亿年喀斯特地形的原始之美、蜿蜒的岩石山路以及赫蒙(H'mông)族、倮倮(Lô Lô)族、布标（Pu Péo）族等少数民族同胞的独特文化而闻名。如今，除了这些宝贵价值，游客还能体验到智能打卡的新形式。只需一个扫码动作，游客便可获取目的地信息、餐饮住宿推荐、适应天气状况的活动建议，同时记录下从同文古街、王家府、倮倮斋（Lô Lô Chải）村到陇句（Lũng Cú）旗台的行迹。该系统不仅带来便利，更鼓励游客更深入、更广泛地探索这片岩石高原的空间。

同文乡人民委员会主席范德南表示，旅游数字化帮助当地获得了追踪游客行为与需求的重要数据来源，从而可以调整服务、确定需要投资的节点，并制定兼顾保护与开发的可持续发展旅游战略。同文乡正致力于构建基于数据的旅游模式，将游客、服务设施和旅游目的地连接成一个开放的生态系统，有助于合理调配客流、缓解热门景点压力并保护遗产景观。

在政府发挥导向作用的同时，当地社区是这一模式的直接实施力量。由同文乡旅游协会运营的系统设计简洁友好，无需安装应用程序，并结合了“游戏化”元素，通过不同积分等级激励游客探索。当使用协会会员的服务时，游客能更快累积积分，从而为经营户带来切实利益，加强了当地旅游社区的内部联结。

同文乡的技术并非取代人力，而是作为辅助工具，帮助地方更好地了解游客、优化服务、提升管理效率。贯穿始终的目标是建设一个属于新时代的同文——充满活力、与时俱进，同时完整保留文化特色与遗产价值。在连绵的灰色石海之中，那些微小的二维码正悄然开辟新径，让游客的每一步不仅能触及壮丽风光，更能深入这片祖国前沿土地的文化底蕴。（完）