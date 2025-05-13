扩大越南企业在美国的合作与投资机会

高英俊率团参加了两场全体会议。在首场全体会议上，与会代表围绕“创新与工业：美国在吸引投资方面的优势”主题，与美国各州/地区的经济发展机构代表开展面对面交流，探讨美国作为全球首选投资目的地的优势，包括营商环境、劳动力素质、科技与创新能力、州和地方政府间的合作伙伴关系及其他关键投资因素。



第二场会议聚焦“投资以增强美国科技竞争力”，多位州长发表演讲，并就人工智能（AI）部署、各州在新兴技术领域的投资、科技在吸引外资和增强国家竞争力、国家安全等方面的作用展开讨论。与会代表一致认为，美国是最具潜力的市场，是最佳的投资目的地。



在5月12日上午会议间隙接受越通社记者采访时，高英俊表示，财政部代表团此次赴美出席投资峰会，并将在未来几天与美方多家合作伙伴进行双边接触，体现了越南推动与美国这一全面战略伙伴加强投资与贸易合作的坚定承诺。



高英俊强调，此次参会不仅为越南企业寻找投资机会创造条件，更有助于推动越美企业之间更实质性的合作，加强交流与互信，助力两国全面战略伙伴关系持续深入发展。



会议期间，在两场全体会议间隙，组委会还为越南企业特别安排了“会面与欢迎”（Meet & Greet）交流活动，由2025年“选择美国”峰会执行总监阿肖克·平托（Ashok Pinto）主持。



阿肖克·平托代表美国总统唐纳德·特朗普与商务部长霍华德·卢特尼克（Howard Lutnick）对越南企业界选择或考虑将美国作为投资目的地表示感谢。他鼓励越南企业积极联系美国驻越南商务处，以获取市场信息和投资支持。他表示，美方希望与越南建立可持续、公平的贸易关系。



在峰会期间，越南企业有机会与美国各州/地区经济发展机构对接，进一步拓展新投资，扩大投资，并为美国本地人民创造更多就业机会。（完）