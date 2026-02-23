扩大农林水产品出口空间，瞄准740亿美元目标

在全球经济复苏缓慢、贸易保护主义抬头以及技术标准日趋严格的背景下，越南农林水产品出口预计将继续面临诸多挑战。然而，凭借生产结构重组的成果、企业主动转型以及增长模式优化，农业与环境部门正积极拓展新空间，力争保持增长势头，实现730亿至740亿美元的出口目标。



越南农业与环境部副部长冯德进表示，尽管2026年形势依然复杂，但经过40多年发展，越南农业已形成较为坚实的基础，尤其是在应对市场波动方面展现出较强的适应能力。通过推进生产重组、提升产品质量和完善价值链结构，越南农产品的国际竞争力持续增强。



扩大和多元化出口市场被确定为关键举措之一。除传统市场外，行业正积极开拓中东、非洲和南亚等潜力市场，同时充分利用各项自由贸易协定带来的关税和制度优势，进一步拓展市场空间。



成效已初步显现。2026年首月，农林水产品出口额达近65.1亿美元，同比增长近30%，显示出行业复苏迹象及较强的市场适应能力。



2026年首月，农林水产品出口额达近65.1亿美元。图自越通社

在拓展市场的同时，通过深加工提升附加值被视为新的增长动力。越南农业与环境战略政策研究院院长阮廷寿表示，越南正逐步深入参与全球供应链体系，特别是在深加工领域。从以原材料出口为主向以加工产品出口为主转变，有助于提高附加值，增强经济效益，并提升越南农产品的国际形象。



咖啡行业是这一转型趋势的典型代表。2025年，咖啡出口额达89.2亿美元，同比增长近59%。除价格上涨因素外，向烘焙、速溶及高附加值产品转型是重要推动力。深加工产品比重提升，不仅增加出口收入，也降低了对原料价格波动的依赖。



加大对加工技术和品牌建设的投资已成为行业共识。众多国内外企业正在建设现代化加工厂，开发高附加值产品并拓展出口市场，为提升竞争力和实现可持续发展奠定基础。



果蔬行业同样保持良好发展势头。越南果蔬协会副会长、童交出口食品股份公司（Doveco）董事会主席丁高奎表示，行业增长不仅体现在规模扩大，更体现在质量提升。企业日益重视建设标准化原料区、加强加工能力建设并推动产品多样化。



专家指出，果蔬行业在欧洲、美国、日本和韩国等高标准市场仍具较大发展空间。加大加工技术投入，有助于提升产品质量、延长保鲜期并满足严格的技术标准，从而提高出口价值。



企业在市场拓展中的主动性不断增强。许多企业投资建设符合标准的原料区，在生产管理、溯源体系和质量控制方面应用数字技术。供应链数字化有助于提升透明度，满足国际市场要求并提高运营效率。



与此同时，农业与环境部门持续完善机制政策，积极开展贸易促进活动，支持企业拓展市场、提升符合国际标准的能力，并适应进口国不断变化的监管要求。



专家认为，在全球市场不确定性依然较高的背景下，从依赖产量扩张转向依靠质量和附加值提升，是行业发展的必然方向。这不仅有助于提高出口效益，也为长期可持续发展奠定基础。



据越南农业与环境部介绍，当前出口结构正向加工产品和高附加值产品倾斜。咖啡、果蔬、木材和水产品等主力商品继续巩固国际市场地位。越南已成为全球主要农产品出口国之一，在胡椒和腰果出口方面位居世界前列，咖啡和大米出口同样保持较高排名。



国际组织预计，全球食品需求将持续增长，尤其是对深加工和可持续产品的需求不断扩大。这为越南农产品拓展市场、提升附加值并更深层次融入全球供应链体系提供了新的机遇。（完）