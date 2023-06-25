托马斯•瓦勒利教授：原越南政府副总理武宽是一位重要的公共知识分子

原越南政府副总理武宽是越南的一位重要公共知识分子、优秀政治活动家、外交家和经济学家，对国家建设和发展事业，特别是国家对外开放进程做出了重大贡献，助力越南深度融入世界。

美国哈佛大学越南项目主任托马斯•瓦勒利（Thomas J. Vallely）教授24日下午接受越通社记者采访并分享其多次接触武宽先生时的印象和感受时做出了上述表态。

托马斯•瓦勒利表示，20世纪90年代末和2000年代初，武宽经常与多位越南领导人开展对外经济活动，力争实现越美外交关系全面正常化的目标。

当时，托马斯•瓦勒利在美国哈佛大学国际发展研究所工作；同时与越南党和政府共同参与国家革新进程的非正式磋商。武宽当时是一位充满活力的知识分子，特别是在贸易和农业保护领域上，对越南向往的革新道路提出很多构想。

在此阶段，托马斯•瓦勒利已同武宽就越南革新模式以及如何使越南尽快成为亚洲的“老虎”交换意见和看法。

托马斯•瓦勒利认为，武宽不仅擅长外交，而且还能灵活巧妙地运用各种机制来制定符合新形势的贸易政策。当时，许多人对武宽将成为形成新构想并促进越南私营部门发展的核心人物很有信心。

可以说，武宽不仅是推动越美经贸关系发展、开启越美关系发展新篇章的领导者，而且还对2000年美国总统克林顿（Clinton）对越南进行的正式访问发挥积极作用。这一阶段，武宽已对修改越南国内经济贸易法律体系以符合世贸组织的标准做出了巨大贡献。

托马斯•瓦勒利教授表示，武宽的部分构想已助推越南快速发展并取得诸多成功。这也是越南对外开放并融入世界的方式，越南新的经济治理方式已经成为现代世界或市场经济的一部分。

目前，平均每年越南对美贸易顺差达1250亿美元。贸易已成为越南增长的重大动力。

托马斯•瓦勒利教授和美国哈佛大学其他成员十分重视原越南政府副总理武宽对越南革新事业的心血及其所做的贡献，并对他的逝世深感惋惜。（完）