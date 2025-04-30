打造胡志明市国际金融中心

经过20多年的酝酿，胡志明市国际金融中心的建设主张得到了越共中央政治局的正式批准。凭借现有优势，加上国际金融中心发展战略，胡志明市正受到国内外投资者的关注。

胡志明市发展研究院（HIDS）院长张明辉宇表示，胡志明市将选择合适的发展模式及制定相应的政策机制。其中，金融科技（Fintech）和人工智能（AI）在胡志明市国际金融中心的建设至关重要。 事实上，越南部分领域也应用了点对点网络借贷（P2P Lending）中的实验管理机制（沙盒，sandbox），将人工智能应用在信用评估和初创企业中。

胡志明市经济大学陈玉诗表示，金融科技被预期将改变全球国际金融中心的游戏规则。这意味着越南可以发展一个国际金融中心，而胡志明市将是一个理想的落地点，初期可以从专注发展金融科技领域开始。

据Robocash集团，越南的金融科技产业增速在东盟中仅次于新加坡，2024年估计达约180亿美元。 越南金融科技产业近年来迅速发展，数字支付、电子钱包、点对点借贷（P2P）、纯技术证券公司等如雨后春笋般涌现。值得注意的是，越南大多数金融科技企业都位于胡志明市。据胡志明市初步统计，约有150多家金融科技企业在该市运营。

实验的机会

据专家介绍，胡志明市可以在加密货币全球强劲趋势的背景下进行金融科技商业模式试运行，其中包括加密资产和加密货币的交易所。 这一建议正得到众多经济和金融专家的认可，因为科技浪潮尤其是人工智能正在强劲发展，金融服务对科技的依赖程度越来越高。

在最近举行的座谈会上，IDG资本越南区块链投资基金经理德陈表示，胡志明市国际金融中心的金融科技试运机制需要独立于金融、银行和保险体系。同时，需要有一个在法律和环境上较为透明的生态系统，以降低风险。

据胡志明市领导，该市正努力调整经济结构，转变增长模式，走向绿色可持续增长，并大力发展半导体产业、人工智能和数字基础设施等重点产业。此外，胡志明市正在形成人工智能应用课题鼓励机制和高素质人才培养机制。 胡志明市领导希望国际金融中心成为该市加快发展、实现突破的新动力。（完）