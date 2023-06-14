打造特色旅游产品 吸引游客前往宣光省游览

为了打造与发展特色旅游产品，满足国内外市场的需求，将旅游业发展成为重要经济产业，宣光省正在实施开发2025-2030年特色旅游产品计划。

因此，宣光省集中发展革命历史文化旅游、文化-节日-信仰旅游、度假旅游、医疗美容旅游和体育探险旅游等优势特色旅游产品模式。

具体是对于文化旅游和革命旅游的类型，宣光省集中发展新朝—解放区首都—抗战首都革命历史遗迹参观研究旅游，民族革命传统和爱国传统教育旅游等产品。

对于文化-节日-信仰旅游类型，宣光省着力开发林平县、占化县和纳杭（Na Hang）县等村庄民族同胞生活参观与体验的活动和宣城文化节参观体验活动等。

宣光省度假旅游和医疗美容旅游包括纳杭湖度假生态旅游、高尔夫球和水上运动活动（皮划艇、钓鱼、滑翔伞），美林温泉浴、药浴、理疗等，新朝Flamingo度假村等旅游产品。

体育探险旅游包括攀登纳杭县匹打山、林平县Khau Mút和Pù Nàng Tiên等山峰，徒步旅行，探索原始森林；探索与体验梦瀑布（Thác Mơ）、桧儿瀑布（Khuổi Nhi）和本波瀑布（Bản Ba）等；体验热气球、滑翔伞和跳伞等旅游产品服务。

为了发展特色旅游产品，宣光省集中完善优惠机制和政策，鼓励企业和民众按照当地旅游潜力和优势参加打造特色旅游产品，开发特色旅游市场和产品，促进旅游推介和打造旅游品牌。另外，宣光省采取同步措施，调动投资资金用于发展旅游业和特色旅游产品，同时加大在旅游发展和打造特色旅游产品的合作力度。从而，充分开发每个地方的旅游潜力、优势和资源，为打造当地旅游品牌，提高竞争力作出积极的贡献。

宣光省着力发展高素质人力资源，保护自然资源价值和旅游环境，鼓励社会尤其是各民族社群参加旅游业和特色旅游产品的发展活动。

多年来，凭借打造旅游产品和促进旅游业发展的许多措施，宣光省旅游活动有了一定的起色，形成了特色旅游景点和旅游产品，吸引众多游客前来参观与探索。据宣光省文化体育旅游厅的消息，2022年，该省接待游客量超过230万人次，总收入超2.4万亿越盾。该省力争2023年接待游客超250万人次，总收入达3万亿越盾的目标。（完）