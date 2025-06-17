打造和保护品牌是企业和国家的重要任务

在国际经济一体化程度不断加深、竞争日益激烈的背景下，打造和保护品牌不仅是企业和国家的重要任务，也是企业的迫切要求。越南企业需要依托强大的品牌去竞争和发展，而越南国家也需要国家品牌来提升自身地位和引进外资。

品牌被认为是企业赖以向客户展现自身形象的所有有形和无形元素，是一笔巨大的财富。品牌越强大，就越具有竞争优势。成成功-边和股份公司副总经理黄文法表示：“品牌有三种：国家品牌、企业品牌、产品品牌。这3种品牌是不同的。品牌是企业的通行证。品牌不仅仅是一句口号，更是所有企业的必需。品牌是企业赖以生存和持续发展的必备条件。”

目前，越南拥有一支具备自主崛起能力的富有创造力的企业队伍。数字化转型成效显著以及新技术在企业生产中的应用，使新技术逐渐成为关键平台。特别是许多越南企业的产品已成为国家品牌产品，肯定了它们在绿色时代的先锋作用。其中，越南军队电信集团（Viettel）位居越南最具价值品牌榜首，品牌价值达 89 亿美元。在全球竞争日益激烈的背景下，越南企业正面临着机遇和挑战。因此，企业要得到政府更有力的支持。国家机关要拟定合理的信贷激励政策，以便企业能够开展生产、经营并拥有发展机会。同时支持培养人力资源和透明化市场管理。

阮丙服务股份公司董事长阮氏丙表示：“在国家的支持下，越南企业如何才能全面发展并走向世界？政府必须对假冒商品采取强有力的行动。”

打造越南品牌的目标是提高国家竞争力和越南企业的竞争力。原中央经济研究院院长黎春伯副教授、博士表示：“打造品牌，首先要提高产品和服务的质量。其次就是要有具竞争力的价格。这是两个非常重要的因素。在当前背景下，越南应重点打造越南具有优势和竞争优势的产品品牌，例如：农产品、水果、蔬菜、一些手工艺品和高技术产品。”

打造品牌要注重规划、产品质量、贸易促进和支持企业。保护品牌要重视保护知识产权、打击商标侵权。打造品牌是需要坚持、连续、不断创新的过程。

越南中小型企业协会常务副主席兼秘书长苏怀南博士表示： “在全球经济充满变数的背景下，保护品牌不仅是越南企业的问题，也是国家的问题。品牌是企业乃至国家的累积价值、持续竞争优势和宝贵资产。因此，国家和企业要不断投资打造和保护品牌，这样才能发展。”

据英国品牌估值咨询公司“品牌金融” (Brand Finance)估算，2024年越南的品牌价值达到5070亿美元，在获评估的193个国家中排名第32位。

但达到国际水准的越南品牌产品和服务还不多。打造和保护越南品牌是提升越南企业在国际和国内市场的价值和竞争力的重要过程。（完）