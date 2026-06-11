打通基础设施与绿色转型融资生态体系

基础设施融资来源亟待多元化

在经济发展追求可持续增长并承诺2050年实现净零排放的背景下，越南基础设施和绿色转型的融资需求持续攀升。为满足长期资金需求，除了扩大金融资源规模，还需推动融资渠道多元化、优化项目融资结构，并进一步完善绿色金融政策体系。

结合参与基础设施和可持续金融交易的实践经验，FiinGroup及FiinRatings执行董事长阮光顺表示，提升基础设施项目融资能力，应从根据项目特点设计合理的融资结构入手。为吸引国际资本，越南需要充分利用各类债务市场工具。

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在基础设施项目融资结构中，银行信贷仍然发挥重要作用，特别是在大型项目中。但贷款需更好满足长期资金需求，银团贷款可发挥关键作用。此外，项目债券、企业债券及出口信贷解决方案，也能为基础设施建设提供更多资金来源。

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阮光顺认为，融资成效不仅取决于资金来源，还与交易结构设计密切相关。值得考虑的一项措施，是通过专业金融机构提供担保等方式增强信用支持。这一模式已在供水、可再生能源和交通等领域的多个私营项目中得到应用。

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同时，在资本结构中明确区分建设与运营阶段的风险，被视为关键因素。阮光顺表示，风险分担机制和合理的收益设计，是决定项目财务可行性的核心要素。项目投资方或融资机构的信用记录和评级，是资金提供方评估其财务实力、自有资金投入能力及项目承诺程度的重要依据。

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根据FiinRatings的经验，财务可行性仍是融资过程中最具决定性的因素。部分大型基础设施项目可采用建设—移交模式，通过房地产增值收益支持项目现金流，但该模式通常更适用于国内投资者或商业银行。这表明，针对不同项目特点选择适宜的融资结构尤为重要。

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在此背景下，PPP项目债券被视为在法律框架不断完善后，有助于推动基础设施融资多元化的重要工具。

完善绿色金融基础体系

FiinGroup和FiinRatings代表指出，在融资活动中采用绿色金融和可持续金融标准，正逐渐成为重要要求。目前，越南许多绿色债券和贷款交易已采用国际标准，以明确绿色金融认定标准，降低“漂绿”风险。

参照国际资本市场协会和气候债券倡议组织等国际标准，有助于提高透明度和国际融资可及性。同时，在相关实施细则出台后，这些标准还需与国内法规保持协调。

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阮光顺强调：“要吸引国际投资者关注，企业需建立可持续金融政策框架、绿色项目筛选流程、资金用途管理机制、影响评估报告体系及第三方独立认证机制。”

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除传统融资工具外，他还提到可持续基础设施债券、多层结构投资基金、专项担保基金，以及对已形成稳定现金流的项目资产组合进行证券化等产品，这些都有助于支持基础设施和绿色转型的长期融资。这些工具的共同特点在于建立资本循环机制，为长期投资者创造更多参与机会，并促进各方更合理分担风险。

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阮光顺认为，融资能力还很大程度上取决于法律环境、合同执行机制、争议解决机制及项目融资机构能力。这些因素有助于减少信息不对称、增强投资者信心，并支持项目风险评估。

同时，完善绿色金融政策框架是扩大可持续发展项目融资规模、提高资金配置效率的重要条件。



越南持续完善绿色金融政策框架



越南农业与环境部战略与政策研究院专家谢德平表示，为实现2050年净零排放目标，越南正逐步完善绿色金融发展政策体系。近年来，越南已出台多项关于绿色增长、碳市场和绿色金融的重要政策。其中，政府总理签发的《绿色分类目录》（第21/2025/QĐ-TTg号决定）尤为关键，被视为识别和规范绿色项目的重要基础，为以可持续方式筹集和配置资源提供了依据。

谢德平指出，同东盟与中日韩许多国家相比，越南已完成绿色金融生态体系中的重要组成部分——国家绿色分类标准体系建设。

不过，为进一步推动绿色资本流动，市场仍需继续完善绿色债券发行标准、转型金融机制以及服务于投资评估的数据体系，为基础设施建设和绿色转型提供更加充足、高效的长期资金支持。（完）