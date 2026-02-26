打击IUU捕捞：加强河口和渔港渔船检查监督

广治省边防部队指挥部26日召开会议，总结2025年打击“非法、不报告和不受管制”（IUU）捕捞工作成果，部署2026年重点任务。

会议在越南即将迎来欧盟委员会（EC）第五次检查团赴越开展工作之际举行，具有重要意义。

会议全面梳理阶段性成果，查找不足，彰显地方在落实打击IUU捕捞工作中的政治决心和责任担当，推动渔业向现代化、负责任和可持续方向发展。

广治省人民委员会副主席黎文宝在会上要求各职能部门和地方政府严格贯彻落实中央、政府及省级关于打击IUU的指示精神，压实领导干部责任，统筹推进各项措施，确保取得实效。

宣传普法工作继续深入推进，重点面向船主、船长和渔民，提高他们的法律意识和守法自觉，杜绝违规捕捞行为。各单位要全面自查自纠，完善相关档案和数据资料，确保信息统一、透明、客观，为检查工作做好充分准备。

黎文宝要求各地方全面审查2024年以来的违法案件处理情况，依法依规从严处置；加强对不符合出海条件渔船的管理，坚决禁止未满足法定和技术条件的渔船出港作业。

与此同时，强化省边防力量、渔业主管部门与基层政府之间的协作，加强对捕捞活动和渔获来源的管理；研究完善支持政策，引导渔民转产就业，推动渔业可持续发展。

广治省边防部队继续严格执行在河口、渔港及海上对渔船的检查管控措施，确保全部出港渔船符合相关规定。海上巡逻和沿岸检查常态化开展，及时发现并依法处理违规行为。

据会议报告，2025年有关单位及时参谋制定相关指导性文件，全面落实各项打击IUU捕捞措施。宣传活动形式多样、成效明显，组织船主和船长签署不违反IUU捕捞规定承诺书，进一步提升管理成效。

各职能部门与地方政府之间的协作日益紧密，有效加强了对渔船队伍和渔获来源的管理。通过一系列同步措施，广治省展现了与全国一道落实欧盟建议、推动渔业可持续和负责任发展的坚定决心。（完）