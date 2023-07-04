打击“内部敌人”--永不妥协的斗争（第一期）

贪污腐败—制约经济社会发展的巨大障碍



胡志明主席在八月革命取得胜利，越南民主共和国成立初日，已深刻意识到社会消极现象，一些不良分子利用当时局势谋取私利，“荣身肥家”，引起人民群众的不满，破坏人民对国家的信心，成为制约国家发展进程的巨大障碍。







胡志明主席已明确指出腐败所带来的巨大危害。其攻击民主政治的组织基础，削弱公共机构的地位，从而造成政治不稳定，制约经济社会的发展，增加贫困人口。因此胡志明主席强调，要坚持，坚决与腐败浪费作斗争，腐败浪费现象，必须从社会中铲除。



有关反腐败、反浪费、反对官僚主义的胡志明思想在许多讲话、文章中得到充分反映，以及在他老人家的革命领导、指导实践活动中得到展现出来，体现胡志明主席对党风廉政建设、社会主义法治国家建设、廉洁政府建设等工作的高度关注。



胡志明主席有关反腐败、反浪费、反对官僚主义的思想依然价值如初。越共中央总书记、越共中央反腐败反消极指导委员会（以下简称为指委会）主任阮富仲也指出了腐败、消极现象的严重影响。腐败现象不仅对经济造成巨大损失，而且还造成难以预料的政治、社会损失。更糟糕的是，腐败浪费正在成为腐蚀党员和干部、败坏党的风气的沉疴毒瘤，破坏人民群众对党、国家和体制的信心，损害党同人民群众的血肉联系。



打击“内部侵略者”就是和心中的敌人战斗



为了提高反腐工作效率，越南党高度重视党的纪律检查，尤其是集中于消极、腐败现象频繁发生的领域，将之视为实现行政、团体和刑事纪律处分的重要前提。



中央内政部一号地方司司长阮春长博士表示，经过检查后，中央委员会、政治局、书记处、各级党委、各级检查委员会已严格处理违法违规的党组织、党员；纪律处分工作得到有条有理、从上到下、有重点地进行。党对纪律处分的观点是“无禁区、无空区、无例外，无特区、无平安着陆”，无论是仍在任职的干部还是已经退休的干部，高级干部，基层干部还是武装力量干部，违规违纪违法的所有党员干部都会受到严格的处分。党规党纪严于国家法律。







凭借坚决、坚持、不停歇、不间断、无禁区、无例外、无论谁的精神，腐败消极案件的查处工作已取得许多积极和显著成果，且被视为反腐败返消极斗争中的亮点。



越共中央内政部一号地方司司长阮春长博士：这一结果取决于各职能机构的主动性，即主动发现腐败、消极信息、表现和行为；主动配合，化解腐败、消极案件处理过程中的障碍；主动彻底处理腐败大案，尤其是积压多年的严重案件。



近年来，涉关不同领域的许多复杂案件的一系列仍在任职还是已经退休的高级官员已受到党的调查和严格处分。



在越共中央反腐败反消极指导委员会的严格督促指导之下，由指委会负责督促指导的案件已尽快完成调查工作，各大案要案陆续被查处，赢得群众的信任，增强群众对党的信心。违纪违法违规的干部和退休干部都受到严肃查处。



越共中央内政部一号地方司司长阮春长博士：可以说，我们从未这么严厉地查处这么多违纪违法违规的干部，甚至高层干部。坚持推进反腐败反消极斗争已不仅仅是宣言，而已成为政治决心和实践行为。



不妥协、持续而激烈的斗争



2013年，由越共中央总书记阮富仲为主任的越共中央反腐败、反消极指导委员会正式成立，并取得许多重要成果，满足人民群众的愿望。



其后，自越共十一大任期至今，越南共产党已制定了有关反腐败、反消极斗争乃至建党整党工作的多项决议和规定。



更重要的是，在越共中央反腐败、反消极指导委员会，特别是越共中央总书记、指委会主任阮富仲的果断指导下，反腐败、反消极斗争已赢得了全党、全社会的高度共识。



越共中央内政部一号地方司司长阮春长博士：越共中央反腐败反消极指导委员会将继续做好整党建党和政治体系建设工作，预防打击政治思想、道德品德和生活方式的蜕变、腐化堕落，“自我演变”、“自我转化”等现象。通过机制和责任进行严格管控。有权必有责，有责就有担当，在权力下产生责任，在责任下勇于担当，权力越大，责任越重。注重领导，指导展开党关于反腐败反消极工作的主张政策机制化，坚持制度建设，制度创新，制度落实“三管齐下”，让党员干部不敢腐、不能腐、不想腐。



此外，阮春长博士也指出，将加强检查监督、审计工作，以在专业知识领域、容易产生腐败消极现象的封闭和秘密活动，引起人民群众不满的问题等加大反腐败反消极斗争。集中领导指导推进由中央反腐败反消极工作指导委员会监察的案件调查办案进度。



可以说，反腐败反消极工作一直得到高度重视，是一场决不妥协、决不能输的重大政治斗争，反腐败斗争就一刻不能停，必须永远吹冲锋号，进而全面加强党的建设、党的整顿，以高质量党建推动高质量发展，扎实推进党风廉政建设，增强党的领导能力和战斗力，持续惩治群众身边腐败和不正之风，切实维护人民群众合法权益，使我们党无愧于历史和人民的选择和被交付的重任。（未完待续）