房地产市场随着基础设施而转身

专家预测，房地产仍然是2025年一个良好的投资渠道。影响房地产价值和投资活动的周期性因素正在减少，房地产市场将有更多发展余地。特别是，房地产市场中最活跃的市场细分将与基础设施相关，且将经历许多剧烈的变化。



据Savills公司的评估，2025年房地产投资环境将更加活跃，周期性挑战逐渐减弱，市场随之复苏。



从专家的角度来看，中央经济管理研究院前副院长陈金钟表示，2025年房地产市场最活跃的板块将是与基础设施相关的房地产。随着隆成机场、北南高速公路、东海沿线高速公路、胡志明大道、高铁等基础设施的同步发展，以及以公共交通为导向的城市发展模式（TOD城市发展模式）的推进，与基础设施相关的房地产市场将迎来新的发展阶段。



此外，另一个亮点是工业房地产市场。陈金钟表示，2025年，随着外国直接投资（FDI）继续流入越南、基础设施的同步发展等，将推动工业园区的快速发展。这些因素为工业房地产领域的积极发展奠定了基础。



公共投资资金特别是对基础设施的投资资金拨付速度对房地产市场的复苏产生一定影响。实际上，公共投资的加快，以及一系列重要交通基础设施项目的实施，将吸引大量投资者的资金流入这些区域。

CBRE越南住房营销部门负责人黄俊杰表示，基础设施是对房地产市场影响最大的因素。



环城和高速公路将带动以城市为中心的城市发展趋势。由于市中心土地供应缺乏，平阳省、隆安省以及平政县、古芝县等胡志明市郊区带来了机会。以胡志明市东部的地铁系统为例，地铁沿线项目价格已大幅上涨，涨幅达50% - 70%，有些项目的价格上涨接近150%。

在南部地区，同奈省因为有许多交通基础设施项目而成为了焦点。最近，该省建议建设连接胡志明市守德市与同奈省仁泽县的吉莱跨河隧道来代替原计划的桥梁建设。



吉莱隧道建成后，仁泽将成为胡志明市的延伸方向，为该地区的房地产市场带来许多机会。



SG Holdings房地产公司总经理阮清创表示，在投资者眼中，房地产始终是一个受欢迎的财富积累渠道，问题仅在于选择合适的时机。最近，投资资金正倾向于流向价格尚未高涨但具有发展潜力的地区。从2026年开始，胡志明市周边地区的房地产市场将强劲增长。



至于北部，虽然北部房地产市场的热度不如南部，但许多地区的潜力仍然很大。



Batdongsan.com.vn副总经理阮国英认为，未来，河内东边地带将成为许多投资者关注的热点。



在河内，东英县和麋冷县的房地产将非常活跃。



此外，预计地铁1号线和8号线的规划将加速推进，进一步加强河内东边与市中心的连接。这些因素将成为推动河内东边房地产市场发展的重要动力。



可以说，房地产市场正在逐渐复苏，并在政策和公共投资资金的支持下获得支撑。（完）