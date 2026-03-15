截至3月15日16时：全国逾93%选民完成投票

越南第十六届国会代表和2026—2031年任期各级人民议会代表选举于3月15日在全国范围内顺利举行。据国家选举委员会消息，截至当日16时，全国共有71392498名选民完成投票，占选民总数76609388人的93.19%，投票气氛热烈、进展积极。



越共中央委员、国会副主席、国家选举委员会委员阮氏青当日下午在国会大厦选举新闻中心表示，各地投票数据仍在持续更新，选民参与热情高涨，选举工作紧张有序、积极高效。



截至报告时，全国共有34个省市投票率超过90%。其中，宣光省以99.86%的投票率位居全国首位。另有4个省份投票率接近100%：老街（99.81%）、谅山（99.30%）、奠边（99.23%）、莱州（99.20%）。



18个省市投票率超过95%，包括：岘港（98.71%）、河静（98.70%）、高平（98.22%）、太原（98.17%）、广宁（98.08%）、山罗（97.98%）、顺化（97.86%）、永隆（97.77%）、金瓯（97.76%）、得乐（97.44%）、广治（97.38%）、芹苴（97.27%）、乂安（96.92%）、嘉莱（96.42%）、富寿（96.27%）、广义（96.14%）、宁平（95.14%）和清化（95.72%）。



9个省市投票率超过90%，分别为：海防（94.88%）、庆和（93.93%）、同塔（93.92%）、林同（93.32%）、安江（92.61%）、北宁（91.66%）、同奈（91.12%）、兴安（90.44%）和河内（90.36%）。



目前有2个地方投票率低于90%，其中西宁省为89.95%；胡志明市作为全国选民人数最多的城市，已有7663467名选民投票，占9569117名选民的80.07%。



岘港市山区选民踊跃参加投票选举。 图自越通社

在广治省操洲岛特区，得益于周密准备和灵活组织，截至当日11时，当地选民已全部完成国会代表和省级人民议会代表投票。岘港市西部山区虽然地形复杂、交通不便，且上午部分地区有降雨，但仍较早完成投票工作，选民投票率达到100%。



针对年老体弱、残疾或患病无法前往投票点的选民，各地选举委员会安排流动票箱上门服务，确保每一位选民都能依法行使选举权。



在提前组织投票的地区，截至提前投票日19时，共有37008名选民参加投票，占37057名选民的99.87%。



选举日当天，全国天气普遍晴好，个别地区如广义省李山特区虽有降雨，但未对投票进度和结果产生影响。全国政治安全和社会秩序保持稳定，未出现影响选举工作的复杂事件。



据越南电信集团Viettel旗下Reputa网络空间中心统计，截至当日16时，国内各类媒体已刊发有关选举的新闻报道5261条。



多家国际媒体对越南选举日进行了报道，包括中国新华社、英国路透社、美国彭博社、德国之声、澳大利亚ABC新闻、古巴拉美社、卡塔尔半岛电视台、美国美联社、法国France24、法国国际广播电台、印度《印度教报》及泰国《曼谷邮报》等。



截至报告时，全国交通、通信总体顺畅。个别地区如乂安省部分村庄及金瓯省安川县出现手机信号不稳定情况，对信息汇总产生一定影响。



按规定，各地投票将于当日19时结束，特殊情况下可延长至21时。越通社将持续跟踪报道选举后续进展。（完）